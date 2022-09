Grito de Independencia en Nuevo León: qué artistas se presentarán y cuáles serán los cierres viales en Monterrey

Les recordamos que por motivos del festejo del 15 de septiembre estas calles estarán cerradas de 4:00 pm a 1:00 am, pero recuerda que las líneas 1, 2 y 3 del Metrorrey serán gratuitas de 2:00 pm a 2:00 am. ¡Y que no se les olvide el impermeable! 🇲🇽 pic.twitter.com/WZQ6k0FMcq