Luis Roberto Guzmán se unió al elenco de la 5.ª temporada de ‘Cobra Kai’

Luis Roberto Guzmán sorprende al unirse al elenco de Cobra Kai 5 (Foto: Instagram/@uisrobertoguzman)

El actor de origen puertorriqueño que ha hecho gran parte de su carrera en México, Luis Roberto Guzmán se sumó a la exitosa producción de Netflix, Cobra Kai para su quinta y más reciente temporada la cual se estrenó el pasado 9 de septiembre.

A lo largo de su trayectoria a Luis Roberto Guzmán se le ha visto en diversos melodramas mexicanos, así como diversas producciones en streaming como La Gran T como Narcos y ¿Quién mató a Sara?. Esta vez, el puertorriqueño de 49 años da vida a un hombre llamado Héctor Salazar, padre de Miguel Díaz (Xolo Maridueña) quien es uno de los personajes principales de Cobra Kai.

A través de su cuenta de Instagram, Luis Roberto Guzmán compartió con sus seguidores lo que por varios meses había tenido como un secreto: “Toy bien contento. Hoy me siento como si fuera mi cumpleaños”, escribió el puertorriqueño en una de sus stories.

Luis Roberto Guzmán celebró su participación en Cobra Cai de Netflix (Foto: Instagram/@luisrobertoguzman)

Al final de la cuarta temporada de Cobra Kai, Miguel decide huir de su casa y viajar a México para buscar a su padre, a quien no conoce. Al enterarse de esto, Johnny Lawrence (William Zabka) junto con su hijo Robby (Tanner Buchanan) deciden buscarlo y traerlo de regreso.

Como era de esperarse diversos integrantes del medio artístico mexicano celebraron su incursión en la importante producción de Netflix, personajes como Paola Núñez, Osvaldo Benavides, Rebecca Jones, Liz Gallardo y varios más reconocieron a Luis Roberto Guzmán.

“Yeeeeeeah, ¡¡todo el éxito LuisRo”. “Oye padre pero qué padre”. “Eres un chingón, amigo!”. “Felicidades, querido”. “Quiero felicitarte Luis, desde 2020 sigo tu trabajo y ya vi muchos proyectos! Me llena de orgullo en ser tu fan y quiero decir que una vez más fue impecable tu interpretación”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

“Después del impactante final del torneo de All Valley, Terry Silver comienza a expandir el imperio de Cobra Kai para que su estilo de karate ‘sin piedad’ sea el único que quede en pie. Con Kreese tras las rejas y Johnny Lawrence alejado de las artes marciales para dedicarse a reparar el daño que causó, Daniel LaRusso deberá recurrir a una amistad del pasado”, se lee en la sinopsis oficial de los nuevos episodios.

Otro de los hechos que causó gran expectación entre los fanáticos fue la identidad que la serie le dio a México, pues en Twitter, se puede percibir la indignación de varios usuarios, por la imagen que le están dando al país: “La representación de México de Cobra Kai es lamentable” y “Entre papel picado, porque obviamente todas las calles de México están llenas de papel picado y la gente se reúne a comer chile”.

Las críticas se refirieron también en que las escenas tienen un notorio color sepia, un detalle que se utilizaba en épocas pasadas.

La nueva producción de Netflix no fue lo que se esperaba, al menos no para muchos de sus seguidores mexicanos, pues en pantalla aparecen estereotipos en cuanto a la cultura mexicana gracias a la producción de Netflix: “Sin ese ‘filtro amarillo latinoamericano’ no me hubiera ubicado de que están en ‘México’”, se puede encontrar en Twitter.

El lenguaje y la traducción en dichos capítulos también ha dejado mucho que desear, así como la trama y el desarrollo en torno al tema de la delincuencia y los narcotraficantes. Bastantes personas expresaron su sentir en redes sociales y se dijeron ofendidas por cómo se está catalogando a México a través de la serie.

