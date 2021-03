“Muchas bocas para comer”, Luis Roberto Guzmán reveló que no quiere tener hijos

El actor Luis Roberto Guzmán reveló que no quiere tener hijos (Foto: Instagram @luisrobertoguzman)

A pesar de que la decisión de tener hijos es personal, en los últimos años hay cada vez más personas que piensan en la sobrepoblación y el impacto al planeta como razones para no optar por la paternidad. Tal es el caso del actor Luis Roberto Guzmán, quien reveló que no quiere ser padre.

El actor de series como Narcos e Ingobernable, se mostró convencido en su respuesta y opinó que el tener hijos va más allá del aspecto individual: “Creo que somos muchos, hay estudios y está comprobado científicamente. Muchas bocas para comer sí afecta lo que pisamos”, dijo en el programa matutino Sale el Sol.

A pesar de que se mostró seguro respecto a su postura, aclaró que se trata de su opinión personal: “Cada quien tiene su capacidad de decisión y su libertad para tomar sus propias decisiones y expresarse”. Después habló sobre su cuidado propio y cómo ha vivido la pandemia:

El actor de "Narcos: México" aseguró que actualmente busca el bienestar personal (Foto: Instagram @lusrobertoguzman)

“Mucho más importante que el aspecto laboral, el aspecto humano y el bienestar personal y de los demás, un poco más de confianza con uno mismo, no maltratarte tanto. También poner el ojo en el prójimo y tener conciencia de quienes nos rodean”, aseguró para el espacio televisivo.

El intérprete de origen puertorriqueño también habló sobre la dificultad que ha tenido para adaptarse a permanecer en casa: “soy una persona callejera y que me fascina el ruido de la calle y me fascinan las grandes ciudades, sí ha sido interesante que no me coma la ansiedad dentro del propio hogar aparentemente sin tener nada que hacer. Entonces ha sido un trabajo personal, psicológico y emocional en todo el sentido de la palabra”.

Actualmente, Luis Roberto Guzmán es parte del elenco de la nueva serie de Netflix Latinoamérica, ¿Quién mató a Sara? y da vida al abogado Lorenzo Rosi. La trama comienza con la liberación de Alex Guzmán, quien, tras 18 años en la cárcel, ha descubierto el plan perfecto para descubrir quién asesinó a su hermana Sara, crimen por el que fue acusado injustamente.

"¿Quién mató a Sara?" se estrenó el pasado 24 de marzo en Netflix y es la primera serie en español de la plataforma en ser doblada a ocho idiomas. (EFE/Netflix)

Este proyecto se trata de la primera serie hablada en español del servicio de streaming en ser doblada a ocho idiomas, incluyendo portugués, inglés, francés, italiano, turco, polaco, hindi y alemán. Además, contará con la participación de Ximena Lamadrid, Manolo Cardona, Alejandro Nones, Claudia Ramírez, Carolina Miranda y Eugenio Siller, es producida por Alexis Fridman y Juan Uruchurtu.

La serie comenzó a grabarse antes de la pandemia por COVID-19 y fue detenida tras el inicio de la cuarentena. Sin embargo, se retomó y finalizó la primera temporada. Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado si habrá una segunda.

“Me gusta mucho la forma en la que está contada esta historia, el ir y venir, el explicar cosas que pasaron. Y me gusta mucho cómo se cuenta también en ciertos momentos con la música y con un collage de imágenes. Esa narrativa me pareció muy interesante y sobre todo padre (chévere) verla en Latinoamérica”, dijo Alejandro Nones en una entrevista telefónica reciente a propósito del estreno el pasado 24 de marzo.

Alejandro Nones como Roberto Lozano en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: AP/NETFLIX)

El actor también habló respecto al personaje que interpreta, Rodolfo Lazcano: “Lo carcome la culpa. Tiene 18 años de culpa. Por no haber tenido los pantalones de tomar decisiones importantes en el momento que debía, definitivamente cargar ese peso 18 años es sumamente fuerte y terrible”.

SEGUIR LEYENDO: