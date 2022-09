Quién es Pitbull Cruz, la próxima figura del boxeo mexicano según Juan Manuel Márquez

El Dinamita elogió al Pitbull Cruz por su pelea contra el Zurdito Ramírez (Foto: Instagram/@isaacpitbullcruz - CUARTOSCURO)

Aunque la prominente figura de Canelo Álvarez continúa vigente, diversos boxeadores mexicanos se han abierto paso en las carteleras de boxeo más importantes gracias a su talento. Isaac Pitbull Cruz es uno de los competidores en peso ligero más mencionados en los meses más recientes y, si bien no cuenta con todos los reflectores sobre sus hombros, Juan Manuel Márquez consideró que tiene las cualidades necesarias para convertirse en referente del deporte nacional.

Durante su asistencia al tradicional Martes de Café, organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el Dinamita fue cuestionado acerca de la formidable actuación del Pitbull contra Eduardo Zurdito Ramírez, a quien superó por nocaut en dos rounds. Si bien consideró que su técnica no es la más fina y perfeccionada, exaltó su ímpetu en el cuadrilátero como rasgo suficiente para agradar al público y destacar en la disciplina.

“Es posiblemente una próxima figura del boxeo mexicano. El Pitbull Cruz no tiene una técnica de boxeo depurada, pero es un boxeador con mucho corazón y mucha entrega. Es un peleador fuerte, que pega duro, que va y busca al rival, eso es importante, es el boxeo que le gusta a la gente. Hay que recordar que en Los Ángeles la gente estuvo contenta y se le entregó. Es un peleador que se entrega y le gusta dar espectáculo”, reconoció.

El KO del “Pitbull” Cruz 🎙💣 por el equipo de @ESPNKnockOut 🥊 pic.twitter.com/LZlUQmZnK9 — Renato Bermudez/ESPN (@RenatoBermudez) September 6, 2022

En su más reciente reyerta, el Pitbull volvió con la intención de redirigirse a la conquista del campeonato mundial en peso ligero, una de las más complejas en la actualidad. Para ello, batalló contra el Zurdito Ramírez, en la antesala de la pelea estelar entre Andy Ruiz Jr. y Luis King Kong Ortiz, por el campeonato de plata avalado por el CMB en las 135 libras.

Al originario de la Ciudad de México le bastaron dos rounds para mostrar autoridad. En el primer episodio logró estudiar a su rival e imponer su estilo en el cuadrilátero, pero en el segundo round fue capaz de acortar distancias, derribar en una ocasión al Zurdito e ir a la caza del nocaut. Fue así que con 36 segundos en el cronómetro atrincheró a su rival y lo derribó con un contundente gancho a la mandíbula.

Gracias a la euforia del triunfo lanzó un reto a Gervonta Davies, quien lo superó en diciembre de 2021 y se encontraba entre los asistentes. Aunque el reto es ambicioso, Juan Manuel Márquez le recomendó aprovechar su nombramiento de campeón de plata y retar al ganador de la pelea entre Devin Haney y George Kambosos, quienes definirán al propietario de tres cinturones. En caso de vencer, podría pedir la revancha a Davies para unificar todos los campeonatos.

Eduardo Lamazón y el Dinamita Márquez ven en el Pitbull a la próxima figura del boxeo mexicano (Foto: Instagram/@isaacpitbullcruz)

Otro de los personajes que lo elogió fue Eduardo Lamazón. Al respecto, publicó en su cuenta de Twitter que “¡Tenemos Pitbull! No, amigos, no adopté perro. Digo sobre la actuación de Pitbull Cruz ayer, que nos da una sólida esperanza de una nueva figura en nuestro boxeo. No tuvo mucho rival, pero muestra una actitud de seguridad, de triunfo. Que no resbale, por favor”.

¿Quién es el Pitbull Cruz?

Nacido el 23 de mayo de 1998, Isaac Cruz arrancó su carrera profesional el 14 de marzo de 2015 con 17 años de edad. En sus primeros cinco enfrentamientos gozó de una racha invicta y conoció la derrota por primera ocasión en su sexto compromiso. Desde ahí, no volvió a perder un solo combate sino hasta que batalló contra Gervonta Davies por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

A lo largo de su carrera ha sido protagonista de 26 peleas, en las cuales ha salido avante en 23 con 16 nocauts, permitido un solo empate así como el par de derrotas por decisión. La revista The Ring lo cataloga como el quinto mejor exponente de su categoría por debajo de Devin Haney, George Kambosos, Vasily Lomachenko, Gervonta Davis y Ryan García.

