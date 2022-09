Los elogios de Dani Alves a la afición de Pumas: “Ellos siguen ahí”

Dani Alves está consciente de la molestia del público por la falta de resultados en el torneo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

En julio de 2022 el equipo de los Pumas de la Liga MX sorprendió al fútbol mexicano al fichar a Dani Alves como su nuevo refuerzo para el Apertura 2022 pues el ex defensa del Barcelona llegó a la Ciudad de México para integrarse a la plantilla de Andrés Lillini.

De inmediato la afición auriazul celebró el arribo de Dani por lo que las hinchadas realizaron una serie de festejos cuando fue presentado en las instalaciones del Pedregal. Pero aquel panorama cambió por completo cuando el equipo no mostró los resultados esperados y empezaron a descender en la tabla de posiciones del torneo al no lograr las victorias esperadas.

Los seguidores de los felinos reclamaron el rendimiento del equipo y de la figura principal del brasileño, pues no estaban cumpliendo las expectativas. A pesar de las críticas y reclamos, Dani Alves se sinceró sobre lo que siente de la afición de Pumas, ya que la consideró como una de las mejores con las que ha convivido, así que la llenó de elogios por “aguantar” lo que hasta el momento ha logrado el conjunto de la UNAM.

Dani Alves cree que la afición de Pumas vale la pena luchar por ellos (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Fue en entrevista con Efraín Chispa Velarde para su podcast Casa Velarde en donde el defensa expresó su admiración por el público que acude al Estadio Olímpico Universitario y a todos los estadios con tal de alentar al equipo pese a los resultados negativos que han obtenido recientemente.

Lo primero que apuntó fue que por ellos “vale la pena pelear”, ya que confirmó que en la actualidad Pumas no está atravesando uno de los mejores momentos ya que se encuentran en la posición 17 de 18 posibles de la tabla de clasificación.

“Nosotros no conseguimos los resultados que nosotros aspiramos y ellos siguen ahí. Por eso también vale la pena pelear, por ellos”.

Lo que opina @DaniAlvesD2 de la afición universitaria en la entrevista con @chispavelarde2 👏👏 pic.twitter.com/wtmbCfZbEd — ¡GoooyaUniversidad! 👊 😎 (@GoooyaPumas) September 7, 2022

Y es que entre la experiencia que acumula el también mediocampista a lo largo de su trayectoria como jugador profesional, agregó que los fanáticos que valen la pena son aquellos que están en todas las situaciones alentando al equipo, cosa que han mostrado los universitarios, según Dani Alves. Además aceptó el enojo del público cuando no hay victorias pues confirmó que están en su derecho de apelar a ello.

“Porque no en todos los equipos tienes una afición que está ahí contigo. Y yo siempre digo que aquellos que en las malas ya no está contigo, es porque nunca estuvo contigo. Porque es en las malas, en las peores y en las mejores, la afición es así. Puede exigir, exige; si no está contenta, muestra que no está contenta”.

Finalmente, el galardonado futbolista recalcó que no está satisfecho con lo que ha conseguido con Pumas hasta la Jornada 13 del Apertura 2022 pues aseguró que si la afición está molesta, él también está inconforme pues ha hecho lo que está a su alcance para conseguir victorias, por lo que confía que pronto llegará.

Dani Alves confía en que pronto tendrán los resultados esperados (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“¿Qué creen? que nosotros estamos contentos, nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido ¿cómo es que yo voy a estar contento? conociéndome cómo yo soy. Va a salir, yo siempre digo quien desiste lo merece, si tu persistes, lo vas a encontrar”

Hasta el momento, el Club Universidad Nacional acumula escasos 10 puntos del torneo de la Primera División de México. Su próximo compromiso será ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Olímpico. El juego dará inicio en punto de las 21:05 horas (del Centro de México).

SEGUIR LEYENDO: