El lujoso domingo que pasó Kimberly Loaiza con su familia

La influencer Kimberly Loaiza a través de sus videos de YouTube y sus historias de Instagram suele compartir varios aspectos de su vida, entre ellos, la relación con su esposo Juan de Dios Pantoja y los momentos que pasa con sus pequeños hijos, Kima y Juanito.

Asimismo, Kim no suele escatimar en gastos, ya que en sus videos muestra los lujosos viajes que hace a diferentes partes de México y del mundo, tal es el caso de este domingo, cuando la “lindura mayor” compartió cómo es un domingo con su familia.

A través de sus InstagramStories mostró que se encontraba en la casa que tiene en Estados Unidos, en donde se pudo ver una alberca y un juego inflable que les compró a los pequeños. Luego de eso, la familia Pantoja Loaiza decidió hacer un corto viaje en kayak, el cual es propiedad de Juan de Dios Pantoja, pues Kim se lo regaló en su cumpleaños pasado.

Cabe señalar que antes de subir al kayak, Kimberly se rió de cómo su hija Kima se había vestido, pues le habían dicho que se pusiera algo cómodo para andar en la “lanchita”, pero la pequeña decidió ponerse un vestido de princesa y unas zapatillas de tacón.

Y es que a la hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza le encantan las princesas, ya que en su cumpleaños, el pasado 12 de julio la llevaron al crucero de Disney, en donde pudo vestirse como las chicas de la realeza de las famosas películas.

Hace unos cuantos días, la youtuber subió un video en el que compartió su experiencia en el crucero y también documentó todo el cumpleaños de Kima, a quien desde el principio la festejaron con un pastel de Minnie Mouse.

En el video se puede ver cuando ambos influencers llevan a su hija a un “salón de belleza” de las princesas de Disney, donde maquillaron a la pequeña y le compraron varios objetos, entre ellos sus vestidos de princesa, pues ese día decidió vestirse de Cenicienta.

El lujoso viaje de Kimberly Loaiza con su familia no fue nada barato, puesto que el Disney Cruise Line se paga en dólares y el viaje que ellos escogieron a las Bahamas tiene un precio aproximado de USD mil 257 a USD 25 mil por dos personas.

Pero en el caso de Kim, que tiene una familia numerosa, además de que mostró que iba con acompañantes adicionales, ese viaje debió costar el doble o triple del precio que estableció la página de tours Viaja Bonito.

Kimberly y Juan de Dios estuvieron disfrutando junto con sus hijos, pues se les veía muy contentos a través de su cuenta de Instagram, en donde compartieron algunos momentos como un show y otras atracciones de Disney.

El crucero que los youtubers tomaron fue el de las Bahamas, por lo tanto este recorrió puertos tropicales como Nassau, Key West, Castaway y el Cayo náufrago, donde la familia pudo disfrutar de un clima cálido y lindas playas.

Asimismo, ambos influencers felicitaron a su primogénita a través de una publicación de Instagram.

“Hace unos días fue el cumpleaños de mi reina y no había subido nada porque no tuve tiempo de agarrar el celular, solo disfruté con ella su gran día y nos divertimos mucho, pero no podía quedarme sin publicar algo de Kima. Esta niña tan linda me ha enseñado el amor verdadero, desde que llegó a mi vida sé lo que es amar incondicionalmente, ella sin mover un dedo, sin hablar, incluso sin conocerla físicamente, desde mi vientre, desde el día que supe que estaba embarazada la amé con todo mi corazón”, escribió Kimberly para su pequeña.

