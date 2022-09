De Ruiz Massieu hasta Sánchez Cordero: Denise Dresser llamó a las senadoras a unirse contra la reforma de la Guardia Nacional

La periodista se unió al llamado a las senadoras para “resistir” en contra de las reformas a la Guardia Nacional. (Foto: Instagram/ @denise_dresserg y Cuartoscuro/ Moisés Pablo/ Andrea Murcia/ Fotógrafo Especial)

Tras ser aprobada en San Lázaro, la Cámara de Senadores alista la sesión para recibir y discutir la polémica propuesta para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante ello, grupos defensores de los Derechos Humanos y feministas han hecho un llamado a las Senadoras para ponerle freno al proyecto que, según los señalamientos, amenaza con militarizar al país; esto, a través del hashtag, #ResistenciaFeminista.

Al exhorto colectivo se unió la periodista, Denise Dresser, quien - a través de su cuenta de Twitter - mencionó a algunas legisladoras simpatizantes del movimiento feminista para dirigirles un contundente recordatorio, en el marco de la discusión de la minuta que recibirá la Cámara Alta el próximo 6 de septiembre:

“Oigan senadoras: Ser feminista es ser anti-militarista”

En su tweet enlistó a 16 senadoras de diferentes grupos políticos, tales como: Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Olga Sánchez Cordero, ex presidenta de la Mesa Directiva y simpatizante de Regeneración Nacional (Morena); Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, ambas de Acción Nacional (PAN); entre otras más.

Dresser pidió a las Senadoras unidad para ir en contra de la reforma a la GN. (Foto: captura de pantalla)

El exhorto de la también columnista y feminista forma parte del movimiento que múltiples abogadas, activistas, consultoras y periodistas empezaron para urgir a las Senadoras a rechazar la militarización de la Guardia Nacional.

“Hacemos un llamado a las senadoras a resistir a la militarización. Construyamos paz” son las palabras que pueden leerse en uno de los carteles que comenzaron a difundirse en la red social. Otras ilustraciones más - y que Dresser anexó en su tweet - se leen consignas como: “Si es militar es patriarcal” o “la lucha feminista será antimilitarista”.

Bajo ese tenor, los grupos organizadores convocaron a una movilización para la noche del próximo 6 de septiembre - día en que se recibe la minuta en el Senado - desde el Ángel de la Independencia, hasta la Cámara Alta, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque el presidente, Andrés Manuel, no se expresó al respecto de esta convocatoria, aseguró que un eventual revés de las y los legisladores a su proyecto de reforma no impedirá que continúe proponiéndola: “Voy a estar constantemente planteándola porque es de interés genera”, atajó en su mañanera, tras insistir que la incorporación no incentiva la militarización, ni el autoritarismo.

Cabe recordar que el 8 de agosto pasado, Andrés Manuel había adelantado su intención de enviar la propuesta, al mismo tiempo que reveló el Plan B que interpondría si el Legislativo le diera revés: el decreto presidencial.

Feministas y defensoras de los derechos humanos llamaron a las senadoras a votar en contra de las reformas a la Guardia Nacional. (Fotos: Cuartoscuro | Twitter/@danielamalpican)

La tunda de Dresser a Sheinbaum por la militarización

En un tweet diferente, Denise Dresser se lanzó contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, por el apoyo que ha brindado a la propuesta del Jefe del Ejecutivo tabasqueño.

Para ello, la columnista recurrió a la campaña que el PAN emprendió para “desenmascarar” a integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que, antes del Gobierno morenista, repudiaron la militarización; siendo uno de ellos, la mandataria capitalina.

De esa manera, la periodista hizo un llamado a Sheinbaum Pardo a la congruencia, pues, argumentó, sus posturas reflejarían un cambio de convicciones tan espontáneo como si fuera “un cambio de calcetines”.

“¿Alguien podría decirme quién es la verdadera Claudia Sheinbaum? ¿O ya cambió sus convicciones como uno cambia de calcetines? Con todo respeto, tantitita madre (y congruencia)”, escribió.

