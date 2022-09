Citlalli Hernández respondió a Lía Limón: “La diferencia es que AMLO es demócrata”

Citlalli Hernández salió en defensa de la 4T (Fotos: Facebook/Citlalli Hernández Mora/CUARTOSCURO)

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como con los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación tras palabras de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la senadora morenista sentenció que la representante capitalina no fue capaz de aguantar una sesión del consejo de la alcaldía, el cual está conformado por representantes de todos los partidos políticos, por lo que la señaló como “intolerante”.

Asimismo, pidió imaginar cuáles son las actitudes que tiene que “aguanta” día tras día el mandatarios mexicano; no obstante, destacó que la principal diferencia entre la oposición -conformada por el PRI y el PAN- y el presidente, es que los primeros son “intolerantes y autoritarios, mientras que al segundo lo calificó como “demócrata”.

“La alcaldesa @lialimon de #ÁlvaroObregón no aguanta una sesión de Concejo donde hay pluralidad. Imagínense si tuvieran que aguantar todo lo que el presidente @lopezobrador_ recibe. La diferencia es que AMLO es demócrata; en el #PRIAN son intolerantes y autoritarios”, redactó.

Las palabras de la morenista fueron en respuesta al video de la edil de la alcaldía Álvaro Obregón que se viralizó en redes sociales, en tal, se le vio a la panista perder los estribos durante una reunión con Ángel Tamariz, concejal de Movimiento Regeneración Nacional.

En medio de la discusión, la militante de Partido Acción Nacional (PAN) atacó no solo al representante del concejo, sino incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador y las personas que emitieron votos a favor del partido guinda.

Aparentemente lo que desató la indignación de Lía Limón fueron las supuestas constantes interrupciones de Tamariz durante el turno de otros participantes. Fue en ese contexto que la alcaldesa habría decidido interrumpir al concejal, a modo de amonestación por su comportamiento.

Durante una reunión con el concejo de alcaldía Álvaro Obregón, Lia Limón perdió los estribos y se lanzó contra AMLO

“Por su puesto que no somos iguales, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mañaneras todos los días donde somete al escrutinio”

La frase fue interrumpida por Lía Limón quien se lanzó contra el jefe del ejecutivo, a quien acusó de no llevar a cabo otras acciones en favor del país y dijo: “Es lo único que hace y luego duerme el resto del día”.

Pero el ataque no terminó ahí, ya que durante el altercado arremetió contra el movimiento encabezado por el presidente: la Cuarta Transformación.

“Nuestro movimiento no es igual a ustedes”, dijo el morenista antes de una nueva interrupción por parte de la edil de Álvaro Obregón, quien expuso: “No, claro que no, por supuesto que no, el tuyo es una bola de inútiles”, pese a que el Morenista le explicó que estaba siendo grabada, la panista respondió que no existía problema porque quería ser escuchada.

Hasta el momento la alcaldesa no se ha referido sobre la controversia que se creó; sin embargo, compartió el mensaje que le dedicó el usuario Gerardo Carrasco en Twitter, el cual la calificó como una política educada, respetuosa, valiente y con determinación.

Hasta el momento la alcaldesa no se ha referido sobre la controversia que se creó; sin embargo, compartió el mensaje que le dedicó el usuario Gerardo Carrasco en Twitter, el cual la calificó como una política educada, respetuosa, valiente y con determinación.

Asimismo, le respondió al morenista Ángel Tamariz y le expresó que la militante del blanquiazul “destruyó” a Morena durante las elecciones del 2021 “por las buenas”, ya que “no son iguales”, haciendo clara alusión a una de las frases que más se utilizó durante la discusión.

Asimismo, le respondió al morenista Ángel Tamariz y le expresó que la militante del blanquiazul "destruyó" a Morena durante las elecciones del 2021 "por las buenas", ya que "no son iguales", haciendo clara alusión a una de las frases que más se utilizó durante la discusión.

