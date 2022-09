“Insulten lo que insulten, que buena intervención de Margarita Zavala”: así defendió Calderón a la diputada

Felipe Calderón mostró su apoyo a la Margarita Zavala por medio de un tuit (Fotos: Cuartoscuro)

Después de la larga sesión llevada a cabo el viernes 2 de septiembre y concluida en las primeras horas del sábado, los asistentes de la Cámara de Diputados aprobaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Guardia Nacional (GN) sea trasladada de la Secretaría de Seguridad a la Defensa Nacional (Sedena) para que sea operada y administrada por esa dependencia.

La noticia así como alegró a muchos políticos, también disgusto a otros, tal es el caso del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien mediante la red social Twitter dio a conocer su descontento y además señaló su apoyo a la diputada del PAN, Margarita Zavala.

Citó un video donde aparece la diputada exponiendo su punto de vista: “Hay una crisis de violencia, y la razón es por no enfrentar a la delincuencia, por haber abandonado a su suerte a las familias mexicanas (...) y ahora no saben que hacer y decidieron trasladar la responsabilidad de este gobierno al ejército (...) la reforma viola la constitución (...) la política de ‘abrazos, no balazos’ está matando a los mexicanos y con ustedes se nos han quitado libertades”, expresó Margarita durante la sesión.

Una mejor estrategia para combatir la inseguridad sería fortalecer las instituciones de seguridad (Screenshot: Twitter/@FelipeCalderon)

Ante dicho cuestionamiento, Felipe Calderón realizó un tuit con la siguiente frase: “Aquí está la definición más breve de lo que pasa en México: “La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos”. No es por nada —digan lo que digan, insulten lo que insulten—-, qué buena intervención de Margarita Zavala”, en el cual se puede notar el apoyo que le brinda.

De acuerdo con su testimonio, la solución para el problema de seguridad no es la militarización del país sino fortalecer las instituciones de seguridad y en eso debería estarse enfocando la política mexicana, no en querer violar las leyes establecidas.

El fortalecer a la Guardia Nacional como algo civil, de tal modo que se apoye a los policías estatales y municipales para que de es forma tanto el ejército como la marina puedan conservar su esencia y cada una tenga sus propias responsabilidades con el país y con el pueblo mexicano.

De acuerdo con Zavala lo ideal sería apoyar a los policías estatales y municipales (Screenshot: Twitter/@diputadospan)

Los internautas al enterarse de la noticia también mostraron su apoyo a Zavala por medio de comentarios en los que mencionaban que ella tiene razón y que las reformas no debieron ser aprobadas, ya que afectaran a los pobladores.

Después de la aprobación del documento con 264 votos a favor y 204 en contra con únicamente una abstención, la propuesta fue enviada a la colegisladora del Senado de la Republica para una segunda confirmación.

De tal manera que el bloque de diputados en San Lázaro aprobó cambios en 4 leyes secundarias que se habían planteado con anterioridad por el actual presidente, es decir AMLO. En la negoción únicamente el partido de Movimiento Ciudadano estuvo en contra en la aprobación a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea.

El resultado mostró 458 votos a favor, 26 en contra y una abstención para tal modificación, dicha ley pasará a reconocer la antigüedad a los elementos de la Guardia Nacional de la misma manera que a la milicia.

Por último con 267 votos a favor y 220 en contra, con una abstención, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de la Guardia, tales que permitirán controlar las operaciones al secretario de la Defensa Nacional, acciones de seguridad pública y auxiliar en las Fuerzas Armadas de forma permanente.

