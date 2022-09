La SEP investiga caso de niño de 9 años al que el director de su escuela habría dejado solo afuera

Un niño quedó solo fuera de su escuela en Puebla, luego de que el director le negó la entrada por llegar tarde

Este 1 de septiembre un video donde aparece un menor de 9 años, causó revuelo en redes sociales. Esto debido a que el niño fue captado solo fuera de su colegio, luego de que presuntamente le fue negada la entrada por llegar tarde.

El hecho ocurrió en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en el estado de Puebla. De acuerdo con testigos, fue el director de la institución educativa quien le impidió entrar a tomar clases tras llegar fuera del horario establecido.

La situación causó enojo porque el infante no estaba bajo el cuidado de ningún adulto, por lo que quedó desprotegido en la vía pública. Su madre no pudo ir inmediatamente por él porque estaba trabajando.

La SEP indaga caso del niño dejado fuera de su escuela (Foto: Esc Prim Fed Profesor Rafael Ramírez Castañeda / Facebook)

Fue un medio local poblano el que dio a conocer la noticia mediante una grabación que rápidamente adquirió notoriedad en Twitter, donde llegó hasta la Secretaría de Educación Pública (SEP). Puebla en Línea, explicó lo ocurrido en un tuit en el que se pudo leer:

“Poblanos reportan que el director de la primaria Rafael Ramírez Castañeda no dejó entrar a un niño de 9 años porque no logró llegar a la hora de la entrada, el menor estaba solo en la calle y su mamá no podía ir por él porque trabaja”.

El video que fue publicado por la mañana recibió respuesta por parte de la máxima autoridad educativa horas después. A través de su cuenta oficial @SEPGobPue, el organismo aseguró que inició una indagatoria para esclarecer lo ocurrido y brindar atención al niño.

“La dependencia informa que, ya tiene conocimiento de lo ocurrido e inició una investigación para atender al menor”, escribió la SEP.

Testigos revelan que solo las profesoras intercedieron por el niño de 9 años (Foto: Esc Prim Fed Profesor Rafael Ramírez Castañeda / Facebook)

Tanto el clip como la respuesta de la SEP fueron motivo de debate entre padres de familia que utilizan la red social. Así, hubo quien opinó que tanto la acción del directivo como la del responsable del menor fue equivocada, como el usuario @Vicente17069208 quien respondió: “Primero ¿quién llevó al niño que no vio que se le negó la entrada, segundo ¿negó el director? ¿SEP dónde estas? Digo, sí hay una disciplina pero no dejen al menor fuera, páselo y reprenda a los padres”.

Mientras que algunos más como @jhonnycaves arremetieron contra la institución por su lenta reacción. El usuario expuso: “Una investigación después de haber terminado la jornada laboral. Después de todo lo que pudo haber pasado. @SEPGobPue ¿vas a premiar la irresponsabilidad? Porque ya voy a cuidar a mi hijo de ti”.

Cabe mencionar que quien grabó el video resaltó la labor de los profesores, quienes intercedieron por el alumno e intentaron ayudarlo ante la actitud del directivo. La mujer señaló: “El nene llegó unos minutos tarde y el director no lo dejó pasar. El niño viene solo, están las maestras que son las únicas que están buscando la solución para llamar a su mamá”.

El pasado 29 de agosto regresaron a la escuela más de 24 millones de niños (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Regreso a clases en México

La situación reportada en Puebla este 1 de septiembre ocurrió tan solo unos días después del regreso a clases tras las vacaciones de verano. Fue el pasado 29 de agosto que Delfina Gómez dio el banderazo de para el inicio de actividades escolares para más de 24 millones de niños.

Ese comienzo de clases quedó marcado por la salida de Gómez de la Secretaría de Educación Pública y la entrada de Leticia Ramírez, quien ha sido designada como la nueva titular del organismo.

Asimismo, causó revuelo el retraso en el inicio de clases en Zacatecas, entidad donde poco antes de registró, durante el 27 y 28 de agosto, se registraron narcobloqueos y disturbios.

