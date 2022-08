“No veo una propuesta seria para el país”: Cuauhtémoc Cárdenas criticó a todos los partidos políticos

Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con el Grupo Plural en el Senado (Video: Twitter/@letroblesrosa)

El excandidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acudió al Senado de la República como invitado en la reunión del Grupo Plural para que diera a conocer su visión de los actuales problemas que aquejan a México; sin embargo, el político condenó falta de propuestas en los partidos políticos.

Durante su disertación en el recinto legislativo de San Lázaro, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puntualizó que se encuentra optimista porque cree que existen movimientos que pueden eliminar la acumulación de poder en un solo movimiento, es decir, en el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia: Morena.

No obstante, detalló que una de sus principales preocupaciones es que no ve ninguna propuesta seria para afrontar los problemas económicos, sociales y políticos en los actuales partidos, por lo que pidió que haya un mayor compromiso hacia la ciudadanía.

“Yo quiero ser optimista, no sé de dónde van a salir las fuerzas transformadoras porque aquí hay una cuestión que me preocupa, sí me preocupa enserio, una más de las preocupaciones. Y es que no veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar soluciones de los problemas del país, seguramente están por ahí guardados en las declaraciones de principios”, expresó este lunes 29 de agosto.

Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó a los partidos políticos en el país (Foto: Captura de pantalla Twitter/@letroblesrosa)

Sobre los documentos identitarios, el también exgobernador de Michoacán señaló que éstos se han convertido en documentos que no están a la vista de la población, pero que, más que eso, no contienen ninguna acción concreta ni ningún impulso concreto para buscar efectivamente pues dar atención a estos que son problemas graves para el país.

“Yo no veo en este momento a ningún partido con propuesta y, por lo tanto, con una iniciativa que pueda agrupar a sectores importantes de la ciudadanía y creo que es de ahí de donde van a surgir las posibilidades de cambio, las posibilidades de resolver o de atender efectivamente muchos problemas que tenemos actualmente”

Aunado a lo anterior, Cárdenas Solórzano refirió que existe un sector de la población que actualmente se encuentra “picando piedra”, es decir, tratando de agruparse, de ser organizaciones, más amplias, más fuertes y con un mayor número de participantes, con el fin de que se tome conciencia de determinados problemas que aquejan a la mayor parte del país.

“Yo creo que de ahí va a venir cuál es la chispa que podría encender, como en distintos momentos de nuestra historia ha sucedido, que va a poner en movimiento a la sociedad en su conjunto”, detalló.

Cuauhtémoc Cárdenas también se refirió al momento que vive el INE (Fotos: Facebook/Diputadas y Diputados Federales PRD)

No obstante, no fue del único tema que abordó, puesto que también se tomó un tiempo para referir sobre los comicios del 2024, en los cuales se dijo confiado del papel que representará el Instituto Nacional Electoral (INE), pues señaló que podrá evitar que se dé una elección de Estado mediante el bagaje jurídico que se ha robustecido desde finales de los años ochenta a favor de la democracia en el país.

Ante lo cual, urgió a la necesidad de que se mantenga una institución electoral autónoma en el país, misma que cuente con el presupuesto suficiente para poder realizar las actividades que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) o las leyes electorales le mandatan.

Finalmente, sobre la adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), observó que no resulta fundamental en dónde estará adscrita, sino, más bien, que se defienda el mando civil, mismo que se establece en la Carta Magna.

