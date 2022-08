Profepa presentó denuncia por la tortura y asesinato de un oso negro de cinco meses en Coahuila

El oso negro asesinado era un ejemplar hembra de cinco meses (Foto: Especial)

Ante la indignación en la opinión pública por la tortura y asesinato de un ejemplar de oso negro en Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por este delito.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el cuerpo sin vida del osezno quedó bajo su resguardo, con el fin de realizar la autopisa correspondiente y su presentación en las diligencias ministeriales.

Además, solicitó que se le reconozca como “víctima u ofendida, así como coadyuvante para lograr la procuración e impartición de justicia”, toda vez que se trataba de un ejemplar hembra del Ursus americanus eremicus, con una edad aproximada de cinco meses.

El oso negro habría bajado a la localidad en busca de agua y comida (Foto: Especial)

Tortura grabada y difundida

El pasado 23 de agosto se difundió un video en redes sociales que causó la indignación inmediata de la ciudadanía, pues se trataba de un grupo de pobladores del municipio de Castaños que torturaban a un pequeño oso negro.

Se presume que el osezno había bajado a la localidad en busca de un poco de agua. Sin embargo, fue interceptado por un conglomerado de civiles que procedieron a amarrarlo de sus cuatro patas para posteriomente someterlo y flajelarlo.

Entre risas, los habitantes comenzaron a golpear y torturar al animal. Mientras que unos jalaban su cabeza con una cuerda, otros tiraban de sus patas, de modo que sus extremidades eran estiradas hasta donde más podían, causándole gran dolor al ejemplar.

El oso, sin poder hacer nada, quedó tendido en el suelo, jadeando sin moverse un centímetro. Al cabo de unos instantes, el pequeño oso perdió la vida a causa de asfixia.

Cinco policías municipales fueron suspendidos por estos hechos (Foto: Especial)

Todos estos hechos se llevaron a cabo ante la presencia de policías municipales, quienes observaron la agresión sin intervenir. Y es que incluso en el video se puede apreciar cómo los uniformados actúan como espectadores, riéndose de lo sucedido.

Por lo anterior, cinco policías municipales de Castaños fueron suspendidos de sus labores, pero solo por diez días. Se trata de cuatro hombres y una mujer, quienes habrían estado en la tortura del oso sin llegar a impedirlo.

Sin embargo, la versión del alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza, fue diferente, pues indicó que los oficiales no pudieron controlar a los pobladores y la situación se salió de control. “Los cuerpos de policías no controlaron a los colonos. No obedecieron que se retiraran para ellos tomar cartas en el asunto”, declaró a medios locales.

Ante ello, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila de Zaragoza (PROPAEC) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Coahuila en contra de los presuntos responsables de estos hechos.

En respuesta, la Fiscalía estatal informó que inció una carpeta de investigación por el maltrato del oso negro, aunque no dio mayores detalles sobre el asunto.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y aseguró que no se tolerarán actos de crueldad animal, como el sucedido en Castaños.

“En #Coahuila no toleraremos el maltrato animal, nuestro compromiso es velar por la protección de nuestras especies y medio ambiente. Este acto de crueldad no quedará impune”

El oso negro se encuentra en los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Aguas Calientes y San Luis Potosí, según la Revista de Divulgación Científica Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

