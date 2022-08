Cuidado con las monedas falsas: cómo identificarlas

Eneas Mares, coleccionistas de billetes y monedas. (Infobae)

Los numismáticos generalmente pueden detectar monedas falsificadas, pues en ocasiones se encuentran en la posición de que los vendedores les ofrecen monedas y billetes que de manera engañosa intentan estafar al comprador.

En este espacio sabemos lo importante que es para los coleccionistas de monedas detectar una moneda falsa entre su colección. Si no estás ante la presencia de un experto numismático al momento de hacer tu adquisición, te presentamos algunas maneras simples para descubrir por tu cuenta si eres el propietario de una moneda falsa.

A tomar nota

El truco del imán: si te ofrecen una moneda “Muera Huerta” o la olímpica de 25 pesos de los Juegos Olímpicos de 1968, además de revisar si su canto es liso con leyenda y no estriado, debes pasar un imán. Si tu moneda se adhiere al imán, no la compres pues está fabricada con elementos ferrosos. Esto ocurre con muchas monedas de dólar Morgan.

Revisa los bordes de las monedas: puede haber marcas o texturas interesantes asociadas con una serie de monedas en particular. Sin embargo, las monedas falsificadas pueden tener costuras fundidas alrededor del borde de la pieza y en el canto, que incluso pueden detectarse a simple vista. Si notas esto, la moneda generalmente puede ser falsa.

Porosidad y agujeros debido a una fundición deficiente: muchos falsificadores no tienen los sofisticados planchets que tienen las casas de moneda o cecas, por lo que muchas de las falsificaciones exhiben generalmente marcas de hoyuelos, detalles deficientes y errores de fundición dentro del campo de las monedas. Como ejemplo, están algunas monedas de 5 y 10 pesos.

La próxima vez que compre monedas, fíjese en los detalles. (Infobae)

Mira las marcas: monedas que tienen marcas de ceca como “Copia”, puntos específicos o fechas raras. La moneda de 5 pesos de Primo de Verdad sin puntos es un ejemplo de monedas altamente falsificables con marcas alteradas. Seguramente en un futuro no muy lejano, habrá más monedas sin punto que con punto. Cabe señalar que las monedas sin punto están valuadas en 300 pesos, mientras que las que conservan los puntos, tienen un valor numismático a partir de los 10 pesos.

Asimismo, un dólar Morgan de 1895 S es una excelente moneda por tener una fecha específica, pero un dólar Morgan de 1895 sin marca de ceca es extremadamente rara, por lo que los falsificadores intentarán quitar la S para estafar al comprador. Para identificar un dólar Morgan de este tipo requiere experiencia, una buena lupa y aumentos especiales de alta potencia, pero muchas veces una moneda aún necesitará una autenticación de terceros.

Medida: Ubica las características de las monedas en la página del Banco de México; ahí conocerás su peso, grosor y diámetro. Toma en cuenta que las monedas viejas en circulación que están muy desgastadas no tendrán el mismo peso que las que están en mejores condiciones. Las monedas pueden diferenciarse por tan solo unos pocos gramos, por lo que incluso si parece una moneda real, la medida no cuadrará. El diámetro y el grosor pueden ser los mismos, pero si la densidad no es la misma, es posible que la moneda no sea real. Ahí es cuando la asistencia de un numismático capacitado puede ayudarte.

Color de las monedas: Últimamente han aparecido en grupos de redes sociales ofertas de monedas de 10 o 20 pesos “de un solo color” las cuales se venden como “raras”. Esas monedas son meras falsificaciones. Lo peor de todo es que algunos grupos permiten que se oferten como “monedas falsas”. A menos que le guste coleccionar monedas de juguete, te sugiero que te evites de problemas y no adquieras estas monedas. El Código Penal Federal dice que se impondrán de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa al que cometa delito de falsificación o posea monedas falsas.

Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la línea editorial de Infobae

*Coleccionista y conductor del canal de YouTube “Monedas Mexicanas y del Mundo”

Twitter @eneasmares

Seguir leyendo: