“Murillo Karam es un político preso”: Fernández Noroña arremetió contra el exprocurador de Peña Nieto

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), celebró este miércoles la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues recordó su participación en la creación de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, misma que ya fue descalificada oficialmente por el gobierno actual.

Durante la penúltima sesión de la Comisión Permanente, celebrada este miércoles 24 de agosto, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados defendió el informe del subsecretario Alejandro Encinas que señala la responsabilidad de los más altos niveles de gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

“El procurador está preso por haber torcido las investigaciones, por haber hecho todo para ocultar lo que había sucedido esa noche de terror del 26 de septiembre del 2019″

Dijo que el ex presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto comparte responsabilidad en los lamentables hechos de 2014, por lo que sostuvo que debe ser investigado y castigado; asimismo, compartió una opinión similar del general en retiro Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que esta institución debería de iniciar una investigación interna para deslindar responsabilidades y limpiar el nombre de las fuerzas armadas.

Asimismo, condenó el papel de la oposición política ante el informe de Encinas Rodríguez, motivo por el cual los llamó “sinvergüenzas”, ya que han sostenido en repetidas ocasiones que “procedan si tienen elementos”, pero cuando se procede, se dicen “víctimas de persecución política”.

“No, señores, Murillo Karam no es un preso político, es un político preso y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad”

En cuanto al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Noroña dijo que se trata de una herida abierta y es condenable que la oposición critique el reconocimiento de la participación del Estado, pues la “verdad histórica” que era una majadería.

Murillo Karam puede apelar a criterio de oportunidad (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente condenó el resultado entregado por la PGR, donde se sostuvo que los jóvenes guerrerenses fueron asesinados por un grupo criminal ligado al tráfico de drogas, para después ser incinerados en el basurero de Cocula, algo que ha sido desmentido a todas luces, pues supuestamente habían sido quemados con llantas; sin embargo, dicho material no puede generar la temperatura adecuada para incinerar un cuerpo humano, mucho menos 43.

Por su cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la posibilidad de que Jesús Murillo Karam pueda acceder al criterio de oportunidad, esto después de que le preguntaran expresamente durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles si el ex procurador puede acceder a este beneficio.

“Sí, todos. Inclusive sin acogerse, este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar”, contestó el jefe del ejecutivo durante la mañanera de Palacio Nacional.

El criterio de oportunidad es un mecanismo que permite al imputado solicitar al Ministerio Público (MP) que no se ejerza acción penal si es que puede demostrar que su relación en dicho caso atendió a la obediencia de un mando mayor; es decir, Karam puede decir que, por orden de Peña Nieto, creó la llamada “verdad histórica”. Cabe recordar que Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Peña Nieto, también quiso apelar a este criterio; sin embargo, como no comprobó la responsabilidad mayor, ahora continúa su proceso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

