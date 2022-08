Un mexicano pagó 200 mil pesos por un Funko de Ned Stark sin cabeza

El Funko adquirido por el mexicano es el de Ned Stark sin cabeza. (Foto: Cortesía eBay).

Tanto ha sido el éxito de la serie Game of Thrones del canal estadounidense HBO basada en la saga de novelas fantásticas Canción de Hielo y Fuego del escritor y guionista George RR Martin, que se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas, basta decir que cuenta con una legión de seguidores incondicionales entre los que se encuentra el mismísimo ex presidente de EE.UU., Barack Obama y un sin fin de artículos conmemorativos como la empresa de juguetes funko que ha lanzado ediciones especiales que continúan incrementando su valor de marca.

Tal es la euforia de los fans, que muchos de ellos no dudan en comprar mercancía de Game of Thrones sin importar el costo y esta vez, un mexicano pagó 200 mil pesos por un Funko de la serie que adquirió en eBay, informó marketplace en un comunicado.

Se trata de la figura de Ned Stark sin cabeza y con una mancha de sangre, que se lanzó como edición limitada durante la Comic Con 2013 en San Diego. Solo se produjeron 1,008 réplicas y debido a esto su precio es tan elevado.

Entre los artículos más comprados de GoT por los mexicanos en eBay, destacan las ediciones especiales de Risk, un reloj con cadena de edición especial y figuras de la serie.

Las espadas de la serie también son populares entre los fans, rondan entre los 9,000 y 14,000 pesos. (Foto: Cortesía eBay).

A propósito del estreno mundial de House of the Dragon, el fandom mexicano de Game of Thrones ya está listo con los espadas, escudos y emblemas de su casa favorita para conocer el pasado de los Targaryen y de los nuevos personajes que llegarán con el nuevo spin off.

House of the Dragon, ha tenido un presupuesto mayor al de la última temporada de Game of Thrones, que costó cerca de 15 millones de dólares por cada capítulo. En esta ocasión, cada capítulo tuvo un costo de 20 millones de dólares, por lo que se espera que sea una producción visualmente espectacular.

Debido al éxito que ha generado el mundo creado por George R. R. Martin que, desde el lanzamiento de la primera temporada de GoT, los fans han pagado grandes sumas de dinero en merchandising: joyería, juegos de mesa, calzado deportivo, espadas y una gran variedad de figuras que son adquiridos por los amantes de la serie.

Dentro de los artículos más vendidos está la figura hiperrealista de Daenerys Targaryen en escala 1:6, con un costo aproximado de 5 mil 700 pesos. (Foto: Cortesía eBay).





Para quienes quieren blandir sus espadas mientras ven el primer capítulo de esta serie, también es posible comprar, a través de eBay, las espadas oficiales de sus personajes favoritos. Por ejemplo, la espada de Jon Snow por cerca de 14 mil pesos, o la de Jaime Lannister que ronda los 9 mil pesos, ambas de acero valyrio, y que fuera de la ficción, están entre los artículos de la serie con un precio más alto dentro de la plataforma.

También destacan una figura hiperrealista de Daenerys Targaryen en escala 1:6, con un costo aproximado de 5 mil 700 pesos, y los sneakers adidas Ultra Boost de Game of Thrones de la Casa Lannister, vendidos en cerca de 5 mil 500 pesos. Pero sin lugar a dudas, los Funkos son los consentidos por la mayoría de los coleccionistas.

¿Cuál es el éxito de los Funkos?

En realidad los Funkos no son nada caros e inalcanzables, al contrario, a diferencia de otros artículos como los Nendoroid, las figuras cabezonas son baratas. El Funko oscila entre 150–800 pesos dependiendo su rareza, el Nendoroid cuestan alrededor de 1,200 pesos.

Claro que sin son ediciones especiales, la cosa cambia y el valor incrementa. Por ejemplo: Un Mickey Mouse, que se lanzó en 2011 en exclusiva para la Comic-Con de San Diego y se considera como uno de los Funko Pops más caros al valuarse en 1790 dólares, o sea, unos 36 mil pesos mexicanos.

Se informó que los funkos y espadas están entre los artículos mejor pagados por los fans de Game of Thrones. (Foto: REUTERS/Vanessa O'Connell).

Quizá el éxito de estas figuras es que en lugar de dedicarse a la calidad del producto, se limita a diversificar figuras de todo. Hay Funko no sólo de Marvel, de anime y manga, sino de El Gran Hotel Budapest, de luchadores, de cantantes y de políticos, de aztecas, geishas y de todo lo que te puedas imaginar.

Estas figuras debutaron oficialmente en 2010 y comenzaron una adicción exclusiva para los fanáticos de todo el mundo. La compañía lanzó sus primeros modelos Pop Vynil en la New York Comic Con, y los modelos se inspiraron en Batman, Batgirl y el Joker que pronto se convirtió en una fiebre entre los visitantes del evento.

Los Funko Pop, las figuras más vendidas en el mercado se han popularizado a nivel mundial. Funko Pop de Tiffany. (Foto: Difusión)

Al darse cuenta del éxito que podía traer la línea, Mike Becker el fundador de la empresa Funko decidió pedir permiso a varias marcas famosas, como: Marvel, HBO y Disney para que pudieran crear juguetes inspirados en sus personajes.

