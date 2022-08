Mi Beca para Empezar 2022: cuándo se realizará el depósito de útiles y uniformes escolares

Claudia Sheinbaum anunció que próximamente las y los alumnos recibirán el depósito del programa de “Útiles y Uniformes Escolares” (EFE/ Mario Guzmán)

Ante el regreso a clases del ciclo escolar 2022-2023, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que próximamente las y los alumnos recibirán el depósito del programa de “Útiles y Uniformes Escolares”.

Este jueves 4 de agosto, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que a mediados de agosto caerá la beca a los beneficiarios para la compra de materiales escolares; además, recordó que el primero de septiembre iniciará la dispersión mensual del programa, el cual tendrá un incremento en este periodo escolar.

Según señaló la jefa del Ejecutivo local, el próximo mes las niñas y niños de educación básica inscritos en el programa Mi Beca para Empezar recibirán un aumento dependiendo de su nivel educativo:

El próximo mes las y los niños inscritos en el programa Mi Beca para Empezar recibirán un aumento (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Preescolar: el aumento será de 100 pesos, pasando de 400 a 500 pesos

Primaria y secundaria: los becarios tendrán un incremento de 115 pesos, pasando de 435 a 550 pesos

Centros de Atención Múltiple (CAM): la beca subirá 100 pesos, pasando de 500 a 600 pesos

Cuáles son los útiles escolares más caros y de peor calidad, según la Profeco

Profeco dio a conocer los resultados de un estudio que realizó a varias marcas de útiles escolares (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Rumbo a la vuelta a las aulas este 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su edición de agosto de la Revista del Consumidor, dio a conocer los resultados de un estudio que realizó a varias marcas de útiles escolares.

De acuerdo con la dependencia, se analizaron útiles que venden en supermercados y tiendas especializadas del 28 de marzo al 13 de junio del presente año.

En esta edición, se analizaron 34 cuadernos tamaño profesional de 90, 100 y 105 hojas, en cosidos y con espiral metálico y de plástico, así como:

-7 con pastas no plastificadas y 27 con pastas plastificadas

-9 barras adhesivas (tipo lápiz)

-6 reglas de plástico graduadas de 30 cm

-12 lápices de color

-14 bolígrafos de tinta azul oleosa punto mediano

-10 gomas blancas para borrar

-8 pegamentos líquidos

-7 tijeras escolares

-6 plastilinas en barras

Profeco encontró que unas tijeras de la marca Kores son “un peligro para los niños” (Foto: Karina Hernández / Infobae )

Entre los resultados, la Profeco encontró que unas tijeras de la marca Kores son “un peligro para los niños”, ya que algunas de las muestras analizadas no pasaron la prueba de verificación del radio de la punta (forma redonda) con hojas cerradas, por lo que no cumplen con la norma oficial. De todo el estudio, este fue el único producto catalogado como “reprobado”.

En cuanto a los cuadernos, la dependencia encontró que la marca U-PAK de 100 hojas no plastificado presenta manchas en sus hojas y escurrimiento de tinta, por lo que fue calificado en la escala de “suficiente”.

Asimismo, los cuadernos de las marcas Nine To Five, Back 2 School y Sazz, que resisten lo suficiente al borrado, fueron clasificados en la anterior categoría.

Profeco señaló que los cuadernos de la marca Scribe, Office Max, First Class y Norma son los más caros del mercado (Foto: Archivo)

En cuestión de precio, la Procuraduría Federal del Consumidor señaló que los cuadernos de la marca Scribe, Office Max, First Class y Norma son los más caros del mercado, yendo de los 2015 a 85 pesos dependiendo la marca.

El lápiz adhesivo Pelifix no presenta completa su información, pues no indica los materiales en los que se puede usar, mientras que el de la marca Mae ofreció menos adhesivo útil.

Dónde comprar los útiles escolares más baratos

Profeco compartió algunas de las principales Ferias de Regreso a Clases (Foto: José Méndez/EFE)

Además del análisis de los productos, la Profeco compartió algunas de las principales Ferias de Regreso a Clases que se han programado para que los padres y madres de familia encuentren los útiles “más baratos”:

Zona metropolitana CDMX-Oriente

-Plaza Corregidora. Explanada de la alcaldía Tláhuac, 13 al 30 de agosto

Zona oriente CDMX

-Milpa Alta, del 13 al 19 de agosto

-Tláhuac, del 20 al 30 de agosto

Zona metropolitana Tlalnepantla

-Cuautitlán Izcalli-Arco Techo, del 12 al 14 de agosto.

-Tepotzotlán-Explanada del H. Ayuntamiento, Plaza Virreinal 1, del 19 al 21 de agosto.

-Naucalpan- Explanada del H. Ayuntamiento, del 26 al 28 de agosto

Zona Corregidora Josefa Ortiz

-Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro “Gómez Morín”, del 19 al 21 de agosto

Zona general Luis Moya

-Ciudades de Guadalupe y Zacatecas, del 15 al 30 de agosto

