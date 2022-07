Desolador panorama en el AIFA: registró la peor caída de vuelos y pasajeros en junio

Gente mira la pista de aterrizaje desde un área del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles (Foto: Reuters)

A poco más de cuatro meses de su inauguración, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, no ha logrado solucionar la saturación que vive el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) que, por si fuera poco, tendrá afectaciones en los próximos meses por el mantenimiento de una pista.

Y es que la megaobra de la autollamada “Cuarta Transformación " (4T), que según Hacienda tuvo un costo de construcción superior a los 104 mil millones de pesos, sigue presentado poca actividad y afluencia de pasajeros. Incluso, el último mes tuvo una caída de operaciones del 7.9 por ciento, lo que representa el mayor descenso del sistema aeroportuario mexicano, de acuerdo con un reporte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En junio pasado, el AIFA, que es administrado por el Ejército Mexicano, contabilizó 349 operaciones, 11 menos que en mayo, así como 32 mil 350 pasajeros totales, casi tres mil menos que en el mes anterior.

Cabe mencionar que ya en mayo se había registrado una disminución de vuelos y pasajeros; es decir, ya son dos meses consecutivos a la baja.

Los 12 destinos que piensa cubrir el AIFA para finales de este 2022 (Foto: Jovani Perez/Infobae)

Hasta ahora, el también conocido como “aeropuerto de Santa Lucía”, solo cuenta con siete rutas nacionales: Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Villahermosa y Mérida, a través de las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris y Vivaerobus; así como dos internacionales: La Habana (Cuba) y Caracas (Venezuela), esta última una vez a la semana.

Comparación con otros aeropuertos

Por ejemplo, en el mismo periodo, el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) tuvo un tráfico de usuarios nacionales de un millón 460, lo que significó un descenso de 5.7%, según su reporte financiero.

Sin embargo, Asur maneja nueve aeropuertos en el país, entre los que se encuentran el de Cancún, Cozumel, Mérida, Huatulco, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula y Veracruz, además administra seis terminales aéreas en Colombia y una en Puerto Rico.

En cuanto a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en junio su movimiento de pasajeros mexicanos fue de 2 millones 587 mil, con lo cual se dio una baja de 5.1 por ciento.

Este grupo administra y opera 12 aeropuertos en el país, entre ellos Guadalajara, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Manzanillo, Mexicali, Puerto Vallarta, Los Cabos y Tijuana.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) mostró un tráfico de usuarios nacionales de un millón 738 mil, lo que significó un descenso de 2.5 por ciento.

Algunas de las terminales que operan OMA son las de Ciudad Juárez, Mazatlán, Chihuahua, Durango y Acapulco.

Ni AMLO ha volado desde el AIFA

La caída en el número de vuelos y de pasajeros en el AIFA se dio justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la terminal aérea se utilizará cada vez más.

En este sentido, el pasado 26 de julio en su conferencia matutina se quejó por los cuestionamientos sobre el AIFA.

“Ayer comentaba yo que los adversarios, que se enojan mucho, dicen: ‘Bueno, el aeropuerto no se usa’, sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido. Y sí se usa y cada vez se va a usar más”

No obstante, en sus primeros cuatro meses ni siquiera AMLO ha volado ni una sola vez desde esta terminal aérea, aun cuando ha realizado más de 30 vuelos durante sus giras de trabajo. Al ser cuestionado al respecto, el líder de la 4T señaló lo siguiente:

“No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo”, afirmó.

El difícil panorama

Pese a las declaraciones del presidente, los planes de expansión que tenían las aerolíneas se han visto frustradas debido a la poca afluencia de pasajeros.

Esta semana, tan solo Aeroméxico anunció la cancelación de sus vuelos hacia Villahermosa y Cancún a partir del 15 de agosto, debido a la baja demanda.

En cuanto a Volaris, no pudo ejecutar su estrategia de volar hacia Los Ángeles, en Estados Unidos, debido a que México no pudo recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea que exige la autoridad de ese país.

Pese a los descuentos en tarifas para volar desde el AIFA, una mejor conexión y oferta han provocado que tanto las aerolíneas como los pasajeros elijan más atractiva la idea de reactivar las operaciones desde el Aeropuerto de Toluca, por lo que la terminal mexiquense poco a poco empieza a captar las operaciones que saldrán del AICM debido a la regulación que ha restringido el número de llegadas y salidas en la Ciudad de México.

Desde su apertura, el AIFA ha promediado alrededor de una docena de vuelos por día, a pesar de que el Ejército Mexicano, ha estimado que la obra atenderá a 2.5 millones de pasajeros este año y el doble en 2023.