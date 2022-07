Ni AMLO ha volado desde el AIFA, mientras que las aerolíneas sufren para despegar

Vías del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. (Foto: Cuartoscuro)

El 21 de marzo pasado se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en los cuatro meses posteriores el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha volado ni una sola vez desde esta terminal aérea, aun cuando ha realizado más de 30 vuelos durante sus giras de trabajo.

El pasado martes, el tabasqueño reprochó los obstáculos para el Tren Maya y aseguró que sus adversarios tratan de frenar las grandes obras de su gobierno y aquellas que ya están listas reciben constantes críticas.

El Ejecutivo federal se quejó por los cuestionamientos sobre el AIFA: “Bueno, el aeropuerto no se usa, sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido. Y sí se usa y cada vez se va a usar más”.

Respecto a la afluencia que presenta el aeropuerto Felipe Ángeles, un reportero preguntó a López Obrador si ya estrenó el AIFA.



Por lo que el titular del Ejecutivo respondió: “No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo” y atajó que en esta obra ya terminada por su gobierno ya hay vuelos y que estos se incrementarán cada vez más en los dos años que le restan a su sexenio.

En sus giras hacia Villahermosa, el tabasqueño tuvo oportunidad de trasladarse a través de los vuelos con origen en el AIFA, sin embargo, por razones que atribuyó a su agenda, decidió partir desde el antiguo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Pese a las declaraciones del jefe del gobierno federal, los planes de expansión que tenían las aerolíneas se han visto frustradas debido a la poca afluencia de pasajeros en esta terminal aérea aunado a la degradación a Categoría 2 que sufrió México en materia de seguridad aérea internacional.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, supervisó el aterrizaje de un avión comercial desde la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante su inauguración el 21 de marzo. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Aerolíneas no logran despegar desde el AIFA

Esta semana, Aeroméxico anunció que la cancelación de sus vuelos hacia Villahermosa y Cancún a partir del 15 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), debido la baja demanda por parte de los pasajeros.

Estas rutas llegaron a operar incluso con cuatro pasajeros y una ocupación promedio, hasta junio, de 23 viajeros por vuelo, es por esto que optó por la cancelación de estos destinos.

Sin embargo, la aerolínea trató de mantener el compromiso establecido con el gobierno federal y anunció que operará rutas desde el AIFA a seis destinos con 56 frecuencias semanales, que representarán un total de 112 llegadas y salidas.

Por ese motivo, la compañía buscará expandir su oferta hacia destinos como Acapulco, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Puerto Vallarta.

Interior de un avión de Aeroméxico. REUTERS/Luis Cortes

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junio fue el mes en que registró menor número de pasajeros de los vuelos que llegaron y salieron del AIFA pues apenas registraron 32 mil 350 viajeros, frente a los 35 mil 129 de mayo, esto quiere decir que presentó una caída del 8%.

Por su parte, VivaAerobus tenía previsto iniciar en el segundo semestre del 2022 la operación de cuatro rutas desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin embargo tuvo que postergar el plan justificándose en un supuesto retraso en la entrega de nuevos aviones por parte del fabricante europeo Airbus.

Las rutas que no pudieron levantar el vuelo conforme a lo planeado fueron Acapulco, Puerto Escondido, Oaxaca y La Habana, en Cuba.

En cuanto a Volaris, esta no pudo ejecutar su estrategia de volar hacia Los Ángeles, en Estados Unidos, debido a que México no pudo recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea que exige la autoridad de ese país.

Además, otro factor que ha incidido es que las aerolíneas y los pasajeros han encontrado más atractiva la idea de reactivar las operaciones desde el Aeropuerto de Toluca, por lo que la terminal mexiquense poco a poco empieza a captar las operaciones que saldrán del AICM debido a la regulación que ha restringido el número de llegadas y salidas en la Ciudad de México, aunado a los trabajos de reparación en la pista de la Terminal 2.

