Luz Raquel: el feminicidio que indignó en Jalisco y que Enrique Alfaro ya prometió resolver

Luz Raquel Padilla fue atacada por al menos 4 personas cuando caminaba por las calles de Zapopan (Foto: Instagram / @luzraquelpadilla)

“Te voy a quemar viva”, fue una de las amenazas que recibió Luz Raquel Padilla antes de ser asesinada en Zapopan Jalisco. Fue atacada, de acuerdo con las autoridades, por cuatro personas no identificadas: tres hombres y una mujer, quienes le prendieron fuego mientras caminaba en las calles. Ella ya había hecho denuncias en diversas ocasiones en contra de vecinos que la amedrentaban.

“Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño”, fue uno de los tuits que compartió en su perfil. “Te vas a morir Luz”, “Te vas a morir machorra” y “Te voy a matar”, fueron pintas que le hicieron en su vivienda.

En mayo pasado denunció que fue víctima de un vecino, quien la atacó con cloro industrial y a pesar de presentar una denuncia ante las autoridades, se le negó la protección del estado.

El ataque ocurrió el pasado sábado 11 de julio, cuando ella se encontraba en un parque de la colonia Arcos Zapopan, le rociaron alcohol y le prendieron fuego para después darse a la fuga. La presunta razón de su asesinato: tenía un hijo con autismo que, según algunos testimonios, hacía mucho ruido derivado de las crisis que tenía.

Actualmente el menor se encuentra bajo custodia de su abuela y su tía (Foto: @GutirrezPadilla)

En una ocasión, la joven denunció en redes sociales que una de sus vecinas mandó una patrulla a su domicilio por el ruido que hacía su hijo por una crisis que experimentaba.

“Cómo es posible que a un menor con autismo y epilepsia por tener una o varias crisis por patear y pegar en paredes mi vecina le mande una patrulla, ya quisiera ver a los oficiales contener sin lastimar aún así pedían verlo, vulnerando derechos @PoliciaZapopan @PoderAG_Zap”, puede leerse en la publicación.

Luz Raquel, etiquetó a autoridades competentes en sus denuncias sociales; sin embargo, no recibió respuesta alguna. “Si algún día desaparezco, que quede el antecedente que pedí ayuda y NADIE ME PROTEGIÓ, No tengo miedo solo me preocupa mi hijo”, escribió.

Luz Raquel Padilla formaba parte de Yo Cuido México (Foto: @BNVNDaHolanda)

Luz Raquel, quien era activista en la colectiva Yo Cuido México por los derechos de las personas con discapacidad y madre cuidadora, perdió la vida este martes 20 de julio al ser trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde ya que tenía quemaduras en al menos 90% de su cuerpo.

La colectiva antes mencionada denunció en redes que luego del primer ataque en la zona del tórax, las autoridades le dijeron que las amenazas de terceros no eran causa suficiente para que fuera agregada al programa de protección.

En redes sociales miles de personas y decenas de colectivos manifestaron sus condolencias y también disconformidad con las autoridades por no protegerla pese a que ella en reiteradas ocasiones pidió ayuda.

El hijo de Luz tiene 11 años (Foto: Infobae México)

El gobernador Enrique Alfaro prometió que se dará con los responsables por la muerte de Luz Raquel: “Lo que puedo decir es que había una orden de restricción, estaba vigente, el asunto es que en el informe preliminar tenemos que la persona de restricción ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Lo que tenemos que hacer es esperar a la investigación; no se agotará ni ninguna línea porque el hecho de que no haya estado ahí la persona involucrada no puede cancelar de que esté de alguna manera involucrada”.

Por otro lado, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez informó la tarde de este martes que el vecino denunciado en diversas ocasiones se presentó ante las autoridades del estado.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, el hombre que se acercó a las autoridades formó parte de una carpeta por un “hecho diverso”; denunciado por amenazas, delitos contra la integridad y por lesiones.

