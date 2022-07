Luz Raquel Padilla acudió a ‘Pulso de Vida’ tras un primer ataque con cloro, pero le negaron la protección

Luz Raquel Padilla pidió protección al Gobierno de Zapopan para ser integrada al programa 'Pulso de Vida', pero su solicitud fue rechazada. (Fotos: Instagram/@luzraquelpadilla | Facebook: Policía de Zapopan)

Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer de 35 años que era madre de un menor con autismo, fue víctima de un brutal ataque el sábado 16 de julio a unas cuadras de su domicilio en Zapopan, Jalisco.

Por lo menos tres hombres y una mujer le rociaron alcohol y la quemaron viva en un parque vecinal de la colonia Arcos de Zapopan. Tres días después, el martes 19 de julio, se confirmó la muerte de Luz Raquel, quien sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo.

Tras el conocimiento público de su fallecimiento, tanto colectivos defensores de los derechos humanos como miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación y señalaron al Gobierno de Zapopan, encabezado por Juan José Frangie, por no haber protegido a la también activista, integrante de Yo Cuido México.

Esto, debido a que desde meses anteriores Luz Raquel había solicitado el auxilio de las autoridades por múltiples amenazas de muerte en su contra, así como un ataque con cloro industrial perpetrado por uno de sus vecinos en el pasado mes de mayo.

“Mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal y las #amenazasdemuerte son a diario porque es mi vecino mi #agresor ya levante mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, denunció Luz Raquel Padilla el 17 de mayo en sus redes sociales.

Luego de dicha agresión, la activista presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Municipal de Zapopan, instancia que no le brindó la atención necesaria ni le dio seguimiento a su denuncia.

Además, Luz Raquel Padilla pidió apoyo para ser integrada al programa ‘Pulso de Vida’ y recibir protección por parte del gobierno. Sin embargo, las autoridades le negaron la solicitud, pues consideraron que las amenazas de muerte que recibió no eran motivo suficiente.

Cabe subrayar que varias de las intimidaciones que recibió Luz Raquel fueron derivadas de la falta de empatía por parte de sus vecinos respecto al comportamiento de su hijo, quien experimenta constantes crisis derivadas de su trastorno del espectro autista.

En alguna ocasión, una de las vecinas de la joven envió una patrulla a su domicilio a causa del ruido ocasionado durante uno de los ataques del menor.

“Como es posible que a un menor con autismo y epilepsia por tener una o varias crisis por patear y pegar en paredes mi vecina le mande una patrulla, ya quisiera ver a los oficiales contener sin lastimar, aún así pedían verlo, vulnerando derechos @PoliciaZapopan @PoderAG_Zap”, escribió Luz Raquel en su cuenta de Twitter el pasado 14 de julio.

Qué es el programa ‘Pulso de Vida’

El 26 de noviembre de 2018, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de Zapopan anunció el programa ‘Pulso de Vida’, el cual prevendría la comisión de delitos en contra de las mujeres del municipio.

Según informó el Ayuntamiento, presidido en aquel entonces por Pablo Lemus, ‘Pulso de Vida’ es un instrumento con sistema de geolocalización y botón de pánico que, en caso de emergencia, permite enviar una señal de auxilio al C5 de Zapopan.

De esta manera, el dispositivo manda una alerta para que las fuerzas de seguridad envíen una patrulla que ayude a la mujer que haya activado el instrumento, el cual también graba el audio al momento de ser accionado.

Dicho instrumento, sin embargo, sólo puede ser otorgado a las mujeres que cuenten con una orden oficial de protección del Gobierno Municipal, misma que le fue negada a Luz Raquel Padilla.

Al respecto, la periodista Siboney Flores comentó vía redes sociales que la Comisaría de Zapopan cuenta con un manual que evalúa el riesgo al que puede estar expuesta una ciudadana, pero dicha guía no es pública, a pesar de la exigencia de diferentes defensoras de derechos humanos.

“Si no es público, muchas mujeres no podrían idenificar si pueden ser acreedoras. Luz confió en la autoridad. Acudió a donde debía. Y aunque no sabía los criterios para recibir el pulso, sabía que la violencia que sufría escalaba”, escribió Flores.

Ante la noticia del fallecimiento de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, distintas colectivas defensoras de derechos humanos exigieron justicia a las autoridades, así como protección para su hijo y su familia.

