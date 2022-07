Epigmenio Ibarra aseguró que Calderón debe ir a la cárcel: “Tiene las manos manchadas de sangre”

Epigmenio Ibarra aseguró que no solo Caro Quintero debe estar en prisión, sino también Felipe Calderón (Fotos: CUARTOSCURO)

El productor Epigemenio Ibarra arremetió una vez más contra Felipe Calderón, ex presidente de México. En esta ocasión a propósito de la recaptura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, pues aseguró que no solo “el narco de narcos” debe estar en prisión sino también el ex mandatario nacional, a quien acusó de enriquecerse con recursos de los mexicanos y ser responsable de la muerte de muchas personas.

Cabe recordar que Rafael Caro Quintero, una de las figuras del narcotráfico más buscadas, fue detenido el pasado 15 de julio por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la localidad de Choix, Sinaloa. El criminal era buscado por la Fiscalía General de la República (FGR), que expidió dos órdenes de aprehensión en su contra y por el gobierno de Estados Unidos, que ordenó su extradición.

En ese sentido el simpatizante de la Cuarta Transformación (4T) utilizó su cuenta de Twitter para celebrar la reciente detención del fundador del Cártel de Guadalajara, así como otras ocurridas años atrás, tales como la de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la de Génaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Calderón. Pero también hizo uso de su perfil en la red social para hacer comentarios negativos contra uno de los opositores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Epigmenio Ibarra celebró la recaptura de Caro Quintero (Foto: AFP)

“Falta que, ocupe una celda, un hombre que -como ellos- tiene las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos llenos de dinero del pueblo y que es, además, un traidor a la Patria: Felipe Calderón”, dijo en un tuit el polémico periodista.

Con este tuit, el aliado del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) responsabilizó a quien fuera presidente de la República Mexicana entre 2006 y 2012 por las muertes ocurridas en este periodo. Esto debido a la estrategia de seguridad seguida en el sexenio, popularmente conocida como la “Guerra contra el narco”.

Su publicación recibió respuestas principalmente aprobatorias, pero también hubo muchos que aseguraron que la descripción que dio sobre Calderón era más apropiada para Manuel Bartlett Díaz, ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El nombre del político ha resonado con la de detención de Caro Quintero, ya que en algunas versiones es señalado como uno de los responsables del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, del cual es acusado el capo.

Internautas opinaron que la descripción que hizo Ibarra de Calderón le queda mejor a Bartlett Díaz (Fotos: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el también cineasta señala al ex jefe del ejecutivo por lo violenta que fue la etapa en que gobernó. Hace poco también señaló que la violencia en la localidad de Cerocahui en Chihuahua, donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas, seguramente comenzó mientras el Partido Acción Nacional (PAN) estaba en la presidencia. Calderón arremetió contra Ibarra por intentar culparlo por el homicidio de los religiosos.

AMLO también ha sido criticado por su estrategia de seguridad (Foto: Gobierno de México)

Aunque la forma en que se combatió el crimen en el sexenio ha recibido muchas críticas, además de la Epigmenio Ibarra, lo cierto es que la estrategia de seguridad seguida desde que AMLO llegó al poder tampoco cuenta con gran aprobación. Pues los opositores del tabasqueño han hecho ácidos comentarios sobre su visión, englobada bajo el lema “abrazos, no balazos”.

Además, la alta tasa de homicidios durante el gobierno morenista causó preocupación también en el Senado Mexicano. De hecho, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comenzó una revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional, con la aprobación de su titular, Ricardo Monreal, quien es militante de Morena.

