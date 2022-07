Cómo funcionan las extorsiones de “montadeudas” a través de créditos exprés

Las extorsiones se hacen ahora a través de aplicaciones móviles (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

El incremento de víctimas de extorsión a través de aplicaciones de préstamos exprés se ha disparado en México. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), unas 33 mil personas han sido víctimas de este tipo de delitos en el primer semestre del 2022.

Este nuevo modo de estafa consiste en una serie de aplicaciones, descargables desde cualquier celular, a través de las cuales los extorsionadores obtienen datos sensibles de sus víctimas para poder amenazarlas con tal de que devuelvan lo prestado con intereses altísimos.

Dichas apps transfieren el dinero solicitado en menos de 24 horas, pero a un costo que la mayoría de los interesados ignora. Precisamente son los mismos usuarios quienes dan entrada a sus futuros extorsionadores, puesto que la gran mayoría de ellos no se detienen a leer los términos y condiciones.

Una vez instaladas, las aplicaciones de los llamados “montadeudas” solicitan permisos para acceder datos personales del teléfono como la lista de contactos, registro de llamadas, galerías de fotos y documentos guardados.

Para poder acceder a los préstamos, las aplicaciones solicitan fotografías de la credencial del INE, pasaporte o CURP; así como cuenta bancaria y acta de nacimiento. Posteriormente, tras llenar un formulario, a los usuarios les cae el depósito con la cantidad que solicitaron. Sin embargo, en ese momento ya se descontó una comisión por el uso de la plataforma y, en algunos casos, cobrado intereses de hasta el 500%.

Para poder acceder a los préstamos, las aplicaciones solicitan fotografías de la credencial del INE, pasaporte o CURP (Crédito: Prensa Prosegur)

Las complicaciones suelen presentarse al tercer día. A través de mensajes los extorsionadores amenazas a sus víctimas con la información sensible obtenida de sus teléfonos. En algunos casos los “boletinan” en las redes sociales para exponerlos como supuestos “defraudadores”.

Sin embargo, el aspecto más violento de la estafa es cuando los estafadores buscan a los contactos de las víctimas, entre ellos sus seres queridos, para amenazarlos y bombardearlos con mensajes que los exhortan a pagar la deuda. Un caso difundido en las redes sociales evidenció a que un usuario incluso lo amenazaron con “desmembrar” a toda su familia si no pagaba en un lapso de 20 minutos.

Las autoridades calculan que actualmente existen unas 130 aplicaciones de esta naturaleza, las cuales llegan a los clientes a través de publicidad en las redes sociales. El propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, advirtió en su conferencia del 5 de julio que se podía decir que los montadeudas “son parte del crimen organizado”.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital ha registrado 5 mil 452 quejas debido a actividades de extorsión y fraudes de este tipo hasta julio de 2022, lo que representó un aumento del 454% respecto al mismo periodo, pero de 2021.

Del total de casos, es la Ciudad de México la entidad con mayor incidencia al acumular alrededor del 55 por ciento de ellos, mientras que el resto se distribuyen por todo el país. Sin embargo, también destacan el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla.

El Consejo Ciudadano identifica a varias aplicaciones con reportes, entre ellas están:

Envía dinero, Crédito lana, Cash money, Viva Crédito, Easy credit, Credit mex, Justo crédito, Creditya, Pay, Crediti, Tepresto, Lana plus, Ok crédito, Rapi crédito, Cash cash, Fast cash, Lana plus, To cash, Doy préstamo, Credito inmediato, Credimax, Maxcredito, Cash al instante, entre otras más.

