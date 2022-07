“Aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba”: sentenció AMLO en Chiapas

Andrés Manuel López Obrador, presidente insistió en que se contratarán especialistas médicos cubanos (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira por Chiapas durante este fin de semana donde reconoció que “está muy mal el sistema de salud pública” y que a pesar de la opinión de los “conservadores” arribarán médicos cubanos a México.

En el evento realizado en el municipio de Ocosingo el mandatario federal dijo que traerá profesionales de la salud de otros países para que no falten especialistas en México y se pueda brindar la atención necesaria.

“Que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales, haya médicos generales y haya especialistas y no falten las medicinas, y todo se entregue y se dé el servicio de manera gratuita. Ahí tenemos un pendiente, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública”.

En la ceremonia de inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en esa entidad, AMLO recordó que ha visitado 80 hospitales en todo el país del programa IMSS-Bienestar, ya que desde antes de la pandemia por COVID-19 buscaba mejorar el sistema de salud mexicano.

AMLO en Chiapas (Foto: Captura de pantalla)

“No es un asunto fácil, porque ¿saben que estos corruptos que mal gobernaron México durante mucho tiempo querían privatizar la educación y desde luego la salud? Para ellos la educación y la salud eran privilegios, que estudiara y que se curara el que tuviese dinero, el que fuese pobre no tenía posibilidad ni de estudio ni de ser atendido cuando se enfermara. Para nosotros, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tiene el pueblo”, apuntó.

Aseguró que esa política provocó que no se abrieran más escuelas de medicina o se rechazara a jóvenes que querían estudiar la carrera “con la mentira de que no pasaban el examen de admisión”. A sus ojos, la verdad es que los jóvenes sí pasaban su examen pero no eran aceptados porque las universidades públicas no contaban con presupuesto.

López Obrador explicó que en consecuencia, México dejó de tener especialistas, o los que hay no desean tomarlas porque están en lugares lejanos, por ello es que a pesar de las críticas que ha recibido piensa traer a extranjeros que ocupen las plazas que se encuentran disponibles.

“Tenemos las plazas en el Seguro, en el IMSS, en Salud, de especialistas, pero no tenemos pediatras, no tenemos los especialistas que se requieren, y los que hay no quieren salir de las ciudades. Tienen en parte razón porque ahí sus hijos pueden ir a buenas escuelas, tienen diversión, pero es difícil que se tenga especialistas para hospitales de los pueblos, de las comunidades apartadas. Estamos haciendo por eso todo un esfuerzo”.

AMLO busca apoyar a desplazados de Chiapas (Foto: Gobierno de México)

“Y también, aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para que haya atención y no nos falten los especialistas”.

Sumado a ello, dijo que ya se están abriendo escuelas de medicina y enfermería, así como aumentando el número de becas para especialistas, “de 10 mil que se daban ahora se dan más de 20 mil becas para especialidades”.

Aprovechando que estaba presente el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dijo que seguirá apoyando a los desplazados en la entidad, ya que tiene un fuerte compromiso en resolver la problemática.

Adicionalmente, anuncio al gobernador local, Rutilio Escandón, sobre la aplicación en esa entidad de un programa para que unos 200 mil productores reciban de manera gratuita fertilizantes y abono, con la finalidad de tener más producción de alimentos.

