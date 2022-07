Embajador de Japón en México lamentó la muerte del ex primer ministro: “No puedo aceptar esta tragedia”

En su mensaje, el embajador publicó una fotografía en donde se le ve con el ex primer ministro. Foto: Twitter @embjpmx

Luego de que se diera a conocer este viernes el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, tras recibir dos disparos, el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, envió sus condolencias por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, y señaló que no podía “aceptar esta tragedia”; además, agradeció a los mexicanos por sus mensajes de apoyo.

“Perdimos un líder de #Japón en un asesinato. No puedo aceptar esta tragedia. Ex Primer Ministro #ShinzoAbe #安倍晋三 tuvo el periodo más largo como PM, casi 9 años. Siempre trabajó para Japón, apenas 67 años. Mi más sentido pésame. Gracias amigos mexicanos por mensajes de apoyo”, expresó el embajador en su mensaje, que acompañó con una fotografía en donde se le ve con el ex primer ministro.

Tras su mensaje, sus seguidores respondieron con algunas palabras de aliento. “Un gran abrazo y mis condolencias a todo el pueblo japonés”, expresó uno de los seguidores de Fukushima, mientras que otro de los usuarios dijo que “Qué triste y doloroso para el pueblo de Japón y para quienes amamos La Paz” (sic).

“Un líder japonés con prestigio mundial. Una injusticia lo que le ha sucedido”, “Los mexicanos nos unimos a esta gran perdida...un abrazo embajador”, “Mucho apoyo, desgraciadamente en ningún lugar del mundo estamos a salvó de gente malvada y desquiciada”, “¡Qué lamentable en verdad Sr. Embajador! ¡Qué tristeza! Mis pensamientos con el pueblo de Japón.”, fueron algunos otros de los mensajes que recibió Fukushima.

Este viernes, Shinzo Abe fue asesinado a balazos, mientras daba un discurso en plena calle, en la entrada de una estación del metro. Dar estos discursos en un acto muy habitual en las campañas electorales de este país asiático, donde el control de armas se encuentra entre los más estrictos del mundo y los niveles de violencia, entre los más bajos del planeta.

El suceso se dio en la región de Nara. En videos que circularon por la red, se ve a Abe hablando con un micrófono en la mano, cuando se escucha un fuerte estruendo que silenció al público y al mismo ex primer ministro. En seguida se escucha

otro fuerte estruendo, que hace que Abe, de 67 años, se tire al suelo ensangrentado del pecho y del cuello. Fue atacado por la espalda, posiblemente por una escopeta.

El político fue Primer Ministro del país oriental, y ocupó el cargo de 2012 a 2020. Dejó el cargo por problemas de salud que no lo dejaron continuar.

El asesinato de Shinzo Abe

Tras el incidente, el gobierno japonés anunció la creación de un grupo de trabajo tras el incidente.

El embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, dijo estar “entristecido y conmocionado” por el ataque contra Abe. “Todos estamos entristecidos y conmocionados”, dijo Emanuel en un comunicado. “Abe-san ha sido un excepcional líder de Japón y un aliado incondicional de Estados Unidos”.

“El gobierno y el pueblo estadounidenses están orando por el bienestar de Abe-san, su familia y el pueblo de Japón”, agregó el diplomático.

Por su parte, Gen Nakatani, asesor del primer ministro Fumio Kishida, dijo a periodistas que “el terror y la violencia nunca pueden ser tolerados”, según la agencia Jiji.

La policía logró detener al hombre que presuntamente habría detonado el arma que le quitó la vida al político. El detenido fue identificado como Yamagami Tetsuya, un hombre de 41 años que vivía en la ciudad de Nara.

AMLO lamenta asesinato de ex primer ministro de Japón

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de Shinzo Abe.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato de Shinzo Abe, y envió su pésame al gobierno y al pueblo japonés . Fue al término de su conferencia de prensa mañanera, que AMLO se tomó unos minutos para lamentar lo sucedido.

“Nuestro pésame al pueblo de Japón, porque ayer fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, (Shinzo) Abe, fue un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, en una campaña, (porque) hay elecciones creo que para legisladores, para parlamentarios, este año, y él estaba participando en un acto y fue agredido. Le trataban de salvar la vida y no fue posible”, señaló el presidente mexicano.

“Entonces nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón y desde luego a familiares y amigos del exprimer ministro Abe”, finalizó.

