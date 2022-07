“Esta gente me rompe el corazón”: Chumel Torres tundió a Juncal Solano por celebrar inauguración de Dos Bocas

Chumel Torres arremetió contra Juncal Solano (Foto: Twitter)

El influencer Chumel Torres arremetió en varias ocasiones en contra de la inauguración de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, señalando que le “partía el corazón” que personas como la youtuber Juncal Solano apoyen ciegamente a la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

A través de su cuenta de Twitter, el creador de contenidos compartió dos capturas de pantalla de tuits publicados por Solano. El primero es del 2018, criticando al entonces presidente Enrique Peña Nieto (EPN), y el otro es de este viernes aplaudiendo la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Me rompe mucho el corazón esta gente”

Y es que el evento de Dos Bocas fue ironizado porque la obra fue inaugurada a pesar de que aún no está en funcionamiento. Según Chumel, y varios actores de la oposición, la refinería se encuentra “a medio” construir.

(Foto: Twitter)

En ese sentido, comparó la crítica que hizo Solano en noviembre del 2018 en contra de Peña Nieto por una obra inconclusa con la felicitación a la 4T por la refinería Olmeca en Tabasco, estado natal de AMLO.

“El día de ayer EPN estuvo en Guadalajara para inaugurar la línea 3 del tren ligero mi pregunta es ¿por qué inaugura algo que ni siquiera está terminado? Es cómo hacer fiesta de graduación sin haber terminado la carrera ¿o no?”, dijo Juncal Serrano.

A pesar de que ocurrió algo similar con la inauguración que hizo este viernes el ejecutivo federal, no hizo ningún reproche, por el contrario, dio una felicitación y se quejó de quienes estaban ironizando el evento.

“La oposición está pasmada, Dos Bocas les dio con todo”, aseguró la también pasante de Derecho.

Refinería Dos Bocas (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Debido al contraste de opiniones ante una obra en condiciones similares, pero bajo una diferente administración, fue que Chumel Torres bromeó con que “esa gente” que aplaude ciegamente a todo lo que hace AMLO le “rompe el corazón”.

En otro mensaje, el youtuber dijo no saber qué persona está más “trastornada”, si la que cree que el proyecto de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es una refinería o el que piensa que es “bonita”.

Asimismo, ironizó en que el presidente López Obrador no puede ser más “ególatra” al comparar su administración con la Guerra de Reforma.

“Cuando uno piensa que es ególatra llega el licenciado y te dice ‘hold my guerra de reforma’”

Ante sus publicaciones las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las burlas por la refinería “incompleta”.

Foto: Instagram/chumeltorres

“Se une a la lista de los ‘logros’ de la 4T una refinería qué no refina nada. ¿En cuántas partes del mundo inauguran ‘obras’ qué no existen o qué no funcionan?”, “No me imagino a la gente en la independencia llamándose a sí mismos ‘la 1ra transformación’”, “El que pregonaba cero monumentos en su nombre y gobierno” y “Dos pesitos de modestia y 5 de madre”, fueron algunos de los comentarios.

Este primero de julio, el presidente López Obrador inauguró la primera etapa de la nueva refinería dentro de la celebración del cuarto año de su triunfo electoral.

Desde Tabasco, el jefe del Ejecutivo federal realizó un recorrido por las nuevas instalaciones, en donde aseguró que Dos Bocas fue el mejor sitio para la construcción de la nueva refinería.

Al cortar el listón, el mandatario federal calificó la apertura como “un sueño convertido en realidad”, ya que, explicó, con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá, se logrará la autosuficiencia en combustibles hacia finales de 2023.

