“Clasista, racista y fascista”: Fernández Noroña estalló contra Lilly Téllez por críticas hacia el hijo de AMLO

Fernández Noroña arremetió en contra de la senador del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, esto, tras la críticas que le han realizado al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Jesús Ernesto.

Y es que luego de que se viralizó una fotografía del menor acompañando al mandatario federal a un juego de béisbol, las burlas por su aspecto físico no dejaron de llover en las redes sociales. Ante esto, diversos personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) salieron en defensa de Jesús Ernesto.

Tal fue el caso del legislador petista, quien le explicó a la senadora panista que la anorexia no era precisamente una buena demostración de salud; en el mensaje, Fernández Noroña declaró que lo que demuestran los usuarios que se han burlado del hijo de AMLO y, en especial Lilly Téllez, fue una actitud clasista y fascista disfrazada en preocupación por la salud de un menor.

Noroña explicó a la senadora que la anorexia no era precisamente una buena demostración de salud (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

“Señora senadora María del Carmen Téllez, la anorexia no es precisamente una demostración de salud; pero yendo al fondo del asunto, su actitud es clasista, racista y fascista, disfrazado en una preocupación por la imagen”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios manifestaron su apoyo al hijo del jefe del ejecutivo mientras que otros continuaron las burlas.

“Créame, (Lilly Téllez) necesita atención psicológica pero no lo sabe, le prometieron que si se hacía azul la vida sería rosa”, “se nota que usted no sabe lo que es mantenerse saludable, estar en forma, y tener un buen peso” y “¿Clasista, racista y fascista? Tanto libro y no te quedan claro esos conceptos que tanto usas”, fueron algunos de los comentarios.

Lilly Téllez criticó a la secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández (Foto: Twitter)

Cabe señalar que su tuit se dio luego de que Lilly Téllez criticó a la secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, tras pedir a través de su cuenta de Twitter meterse con su físico y dejar de burlarse de Jesús Ernesto.

“Como no tienen ideas, nos confrontan con su odio. El debate es parte de la democracia, la discriminación es de personas mezquinas sin ideas para debatir. En mi caso, métanse con mi físico si no tienen más que decir, pero dejen en paz a Jesús Ernesto; #ConLosNiñosNo, con ninguno”, manifestó en su red social.

A lo que la integrante de Acción Nacional respondió: “Con los niños no. Con usted sí senadora Citlalli Hernández. No es cuestión de estética, es usted un claro ejemplo de mente enferma en cuerpo enfermo”.

La 4T en defensa de Jesús Ernesto, hijo de AMLO

Militantes y simpatizantes de Regeneración Nacional mostraron su solidaridad con el hijo menor del presidente (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Al igual que Citlalli Hernández y Fernández Noroña, varios militantes y simpatizantes de Regeneración Nacional mostraron su solidaridad con el hijo menor del presidente López Obrador ante los mensajes ofensivos que recibió en redes sociales por su aspecto físico.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó que discriminar a una persona es “inadmisible”.

“Hacerlo con un niño por odio político es una bajeza que pinta de cuerpo entero a las y los cobardes que usan las RRSS para evidenciar su miseria humana”, agregó.

Otros de los políticos que se sumaron fueron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y el productor Epigmenio Ibarra (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que hostigar a un niño muestra la “pequeñez de los emisarios del discurso de odio”. En su mensaje, añadió que Jesús Ernesto es un joven “muy querido y afortunado” con grandes figuras a su lado.

Otros de los políticos que se sumaron fueron el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el productor Epigmenio Ibarra.

