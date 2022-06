Osorio Chong pidió a Alito Moreno que lo reciba en la Asamblea Nacional: “Falta a su propia palabra”

Osorio Chong arremetió contra Alito Moreno. Lo acusó de "faltar a su palabra" (Foto: IG/@mosoriochong)

Miguel Ángel Osorio Chong, senador Partido Revolucionario Nacional (PRI) arremetió contra el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Esto luego de que el líder priista se negó a reunirse por segunda vez con exdirigentes.

El titular del PRI respondió públicamente a la petición a través de Twitter, donde anunció que no habrá una nueva reunión privada con sus antecesores. En cambio, los invitó a exponer sus inquietudes durante la siguiente sesión ordinaria. Cabe señalar que una de las peticiones de quienes solicitaron un diálogo con él es que haya una renovación en la dirigencia.

“Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de ‘asuntos generales’ expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga”

Alito Moreno se negó a una segunda reunión privada con militante del PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Osorio Chong, uno de los militantes que firmó la carta abierta a Alito, arremetió contra él por su respuesta. En un tuit le recriminó haber “faltado a su palabra” y le exigió ser recibido en la Asamblea Nacional junto a Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo y otros miembros del partido.

“Hoy @alitomorenoc falta a su propia palabra de reunirnos. A su propuesta de ‘escucharnos’ en el Consejo Político le digo: recíbenos en la Asamblea Nacional, con militantes de todo el país”, expuso el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

En enlace telefónico con el periodista Carlos Zúñiga, Osorio expuso que, ya que Moreno no aceptó una reunión privada, su propuesta es debatir públicamente, pero en una junta con la militancia de todo el país. Además de que aseguró que el diligente aceptó reunirse periódicamente con ellos y que ahora está incumpliendo con su compromiso de atender los asuntos que quedaron pendientes en la primera reunión.

Miguel Ángel Osorio Chong pidió un diálogo público con Alito Moreno (Foto: Twitter/@osoriochong)

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el político enfrenta a Moreno Cárdenas. En entrevista con Joaquín López Dóriga reiteró que uno de los planteamientos de los políticos que pidieron la reunión inicial es su renuncia y también expuso que el debate continuará, dado que Alito es el presidente y no el dueño, por lo que no puede tomar las decisiones solo.

Quien también ha hablado públicamente de su postura es Claudia Ruiz Massieu. Militantes que están a favor de que Moreno Cárdenas continúe en la dirigencia han reprobado sus comentarios, entre ellos la diputada Lorena Piñón, quien incluso la acusó de estar favoreciendo a la 4T, conformada por los miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Alito Moreno se ha negado a dejar la dirigencia del PRI (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Por su parte, Alito se ha negado a interrumpir su mandato, pese la difícil situación en la que se encuentra el PRI, mientras se prepara para las elecciones estatales de 2023 y las presidenciales de 2024. Esto luego de que recientemente el tricolor perdió gubernaturas que históricamente habían sido suyas, como la de Oaxaca e Hidalgo. En ese sentido, uno de los temas clave que están a discusión actualmente son comicios en Coahuila y el Estado de México (Edomex), que también es considerado uno de sus bastiones.

Además, el dirigente no desistido abiertamente de sus aspiraciones de llegar a la presidencia tras la salida de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que está envuelto en el escándalo debido que la morenista Layda Sansores dio a conocer grabaciones que afectan su reputación.

SEGUIR LEYENDO: