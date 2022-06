Cuáles son las 4 frases en inglés que se deben evitar para referirse a la comunidad LGBTTTIQ+

Sugieren evitar frases para referirse a la comunidad. (Foto: EFE)

Banderas de colores ondearán el próximo sábado 25 de junio, durante la marcha LGBTTTIQ+ 2022, que encabezará decenas de personas de la comunidad en contra del odio, violencia, y con el objetivo de seguir defendiendo los derechos humanos en la Ciudad de México.

En ese sentido, en este espacio digital daremos a conocer cuáles son las principales frases en inglés que deben evitarse para referirse a la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, queer).

Y es que en el marco de la conmemoración del día internacional del orgullo LGBTTTTIQ+ (28 de junio), en varios países se realizan movilizaciones para exigir también el cese a la discriminación, y con la finalidad de acercarnos cada vez más a sociedades más inclusivas.

Una forma de hacerlo, es a través del lenguaje, pues el hecho de comunicarse adecuadamente, puede ayudar a romper barreras, además de generar inclusión, respeto y empatía.

El sábado será la marcha. (Foto: EFE/Archivo)

Por ello, hablar inglés no solo resulta importante para hacer negocios, sino que ayuda a entender una cultura y expresiones nativas relacionadas con una comunidad, producto de una lucha histórica que tuvo raíces en Estados Unidos, Según David Crystal, en su libro A History of the English Language.

Se estima que más de 360 millones de personas dominan el inglés como su primer idioma a nivel mundial. Mientras que alrededor de 470 millones, lo hablan como su segunda lengua.

Ante ello, debemos ser conscientes de la importancia de las palabras y frases que utilizamos, incluso en otro idioma. Y es que es sumamente importante saber usar las palabras correctamente, pues cada expresión tiene un significado y contexto único, dependiendo de la forma en que sea mencionado.

En ese alcance, la plataforma digital de enseñanza de inglés especializado, Slang, sugiere usar frases respetuosas a la comunidad con el objetivo de crear más conciencia de la importancia del lenguaje en cualquier escenario.

En varios países realizan movilizaciones. (Foto: Reuters)

¿Cuáles son las 4 frases que deben evitarse?

1.- “That’s gay”, o “eso es gay”

Esta expresión tiene la connotación errónea de que ser una persona gay es sinónimo de algo malo, aburrido, etc. La orientación de una persona no debería tomarse como un adjetivo con connotaciones negativas bajo ningún contexto.

2.- “Who’s the man/woman in the relationship?” o “¿Quién es la mujer/hombre en la relación?

Esta pregunta suele ser utilizada para asignar roles de género dentro de una relación, destinando ciertas características o comportamientos a cada una de las personas. El uso de esta expresión implica que los hombres/mujeres deben actuar de cierta forma o que una pareja debe ser formada por ambos géneros, lo que terminaría por invisibilizar a cualquier tipo de relación no heterosexual.

3.- “Fairy”, o “hada”

Esta palabra se utiliza para sugerir que los hombres homosexuales carecen de masculinidad debido a su orientación sexual, cuando, la realidad es que la orientación no define por sí misma el comportamiento de las personas.

4.- “Sexual preference”, o “Preferencia sexual” Esta expresión implica que la orientación sexual es una elección, cuando realmente forma parte de la identidad de una persona. En este caso, lo correcto es decir “sexual orientation” u orientación sexual.

La sugerencia es no decir este tipo de expresiones en inglés que han sido normalizadas, además de que su uso debería evitarse en cualquier ámbito.

SEGUIR LEYENDO