“Me están difamando”: Gustavo Soto, “El Jaguar”, negó su relación con el caso Debanhi Escobar

El hombre se volvió viral por aparecer en un video llorando tras las acusaciones del caso Debanhi

Gustavo Soto Miranda, mejor conocido como “El Jaguar” acudió de forma voluntaria a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León para declarar sobre la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. Durante un proceso de aproximadamente 14 horas, acusó a youtubers de difamarlo como el presunto responsable de los hechos.

“Yo vine aquí por voluntad propia por todos esos youtubers que me están difamando. A mí no me van a estar buscando, estuve en entrevista por más de 14 horas. Voy a presentar mi demanda contra esos seis youtubers”, declaró.

Además afirmó que la Fiscalía Especializada no ha requerido su presencia para declarar sobre el caso Debanhi y que incluso ha estado dispuesto tras dar algunas entrevistas. En éstas afirmó que las personas lo estaban difamando. Cabe destacar que a principios de mayo del presente año, se volvió viral tras aparecer en un video llorando y negando su relación con el caso, además aseguró que perdió oportunidades de trabajo, amistades e incluso recibió amenazas.

