“Reforma 222 lesbofóbico”: Pareja de mujeres denunció a la plaza y convocó a manifestación

(Foto: Captura de pantalla)

Lesbianas de la Ciudad de México han convocado a una manifestación afuera de la plaza comercial Reforma 222, debido a que el pasado 18 de junio fueron discriminadas por su orientación sexual, según declararon en sus redes sociales.

A través de un hilo de Twitter, la afectada, Arlen, subió un video del momento en que un empleado del inmueble se acercó a ella y su novia a solicitarles que bajaran un cartel con el que habían entrado, en donde celebraran su sexualidad.

Ese día ellas habían participado en la “Marcha Lencha” que recorrió Paseo de la Reforma y, tras ello, decidieron entrar a la plaza comercial para ir al baño y comprar algunos alimentos antes de continuar su camino. Por esa razón llevaban un cartel de color rosa con adornos llamativos en referencia a su orientación sexual.

Debido al cartel un sujeto que trabaja en Reforma 222 se les acercó para pedirles que lo “ocultaran” ya que estaba prohibido hacer manifestaciones en el inmueble. Ellas alegaron que no se estaban manifestando, sino que venían de la marcha y habían entrado para comer y refrescarse.

(Foto: Captura de pantalla)

Tras la insistencia del empleado de la plaza, las afectadas dijeron que era inconcebible la petición, pues no estaban haciendo nada malo y remarcaron que todo esto estaba ocurriendo frente a un anuncio publicitario de una marca deportiva en donde realzan a las parejas homosexuales.

“REFORMA LESBOFÓBICO Y TRANSFÓBICO. Ayer mi novia y yo entramos al baño y por algo de comer con nuestro cartelito de la @MarchaLencha y nos dijeron que “ESE TIPO DE EXPRESIONES NO SE PERMITEN AHÍ”, reclamó la afectada.

“Lo peor es que nos lo dijo enfrente del arcoiris que decora el logo de NIKE argumentando q ellxs sí tienen derecho a expresarse porque pagan uso de suelo. O sea, todo bien con el rainbow washing, pero ni se les ocurra a dos lenchitudes expresare libremente”, añadió.

Posteriormente la mujer dijo que no había recibido ninguna respuesta de parte de la plaza comercial tras hacer su denuncia, ni explicado en qué parte de sus normativas se prohíbe entrar con carteles, reiterando que ellas no se estaban manifestando dentro del lugar.

Mujeres en la "Marcha Lencha 2022" (Foto: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Arlen aseguró que levantó una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y que estaba a la espera de la posible resolución de su caso.

Por otro lado, el colectivo de lesbianas de la capital organizó una manifestación que se realizará al exterior de Reforma 222 este miércoles 22 de junio a las 17:00 horas. “Trae tu cartel y juntxs exijamos un alto a la lesbofobia y transfobia que empresas privadas cometen”, señala la invitación.

“Si nuestra existencia es incómoda, si nuestra lucha tiene que pagar ‘derechos de piso’, si nos dicen que no podemos ocupar el espacio que es nuestro, que el baño que queremos usar no es ‘indicado’; no nos quedaremos calladxs, haremos que nuestra voz sea escuchada”.

(Foto: Captura de pantalla)

Cómo se vivió la marcha lencha

Decenas de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, entre otras, hicieron parte el 18 de junio de la Marcha Lencha (lesbiana) en la Ciudad de México para visibilizar su colectivo y reclamar sus derechos.

“Hemos estado viviendo a la sombra por muchísimo tiempo. Necesitábamos espacio para lenchas (lesbianas), para poder visibilizarnos, salir a las calles a pedir por nuestros derechos, que pareciera que son los mismos que los de los hombres gay pero la verdad hay diferencias”, explicó una de las mujeres presentes, de nombre Mitzli.

Las manifestantes destacaron que dentro del colectivo LGBT quieren diferenciarse porque los reclamos no son los mismos que los del resto de las letras y, además, el orgullo suele relacionarse con los hombres gay exclusivamente.

