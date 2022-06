AMLO dice que sí ha cumplido con sus compromisos pero solicitó “que le digan cuál no”

Captura de pantalla Youtube: Gobierno de México

Reyna Haydee Ramírez, reportera independiente originaria de Sonora regresó a los micrófonos de la mañanera y cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema a debatir fueron los conflictos agrarios, por lo que aprovechó y dio un breve repaso a las movilizaciones y arbitrariedades que enfrentan pueblos originarios como los wixárikas y los mayos en los últimos años. Problemas que vienen de tiempos añejos pero que siguen muy latentes hoy en día.

“Si esta gente de abajo votó por usted porque era la última esperanza de que se resolviera y no ha pasado. Ellos hablan de que no hay voluntad política de usted”, señaló la comunicadora.

Según la información dada por Reyna Haydee, el principal problema en las comunidades es la corrupción y por eso la repartición de tierra se da sin regulación alguna. Los funcionarios son principalmente quienes disponen del pueblo, vendiendo hectáreas al mejor postor sin importar las comunidades.

La conversación comenzó a elevarse cuando la reportera siguió interrumpiendo al mandatario y lo bombardeó con más preguntas alegando que ya lleva tres años en la presidencia y que no ha hecho nada. A pesar de ello, Andrés Manuel siguió respondiendo para aclarar la situación.

“No hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos, que no haya cumplido. No solo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más”, aclaró el primer mandatario.

López Obrador se dijo confiado por que la gente sabe que el país se está transformando o al menos la mayoría de los mexicanos. Y piensa seguir luchando y combatiendo la corrupción por convicción. Además de seguir resolviendo problemas agrarios de los que no tenía conocimiento previo, tal fue uno de los casos que tomó durante su recorrido en Oaxaca, cuando la gente lo detuvo y le solicitó ayuda.

“Y tu dices ya le quedan 2 años. Es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos miren cuanto hemos hecho. Imagínense en los que nos falta. Tengo más fortaleza que antes, estoy entero. Vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesite justicia”, indicó AMLO.

Por otro lado, él le cuestionó a Reyna Haydee cuándo durante el tiempo que estuvo en la oposición, hizo un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo ha resuelto; que al contrario, que no solo ha resuelto todo lo que sale a la luz. También se involucra en los que directamente le pide la población.

El núcleo del debate giró hacia las promesas y los compromisos que el mandatario hizo durante su campaña para ganar la presidencia. A lo que el presidente en total calma sacó un pañuelo blanco y lo ondeó como señal de paz. Reyna Haydee, finalmente exigió que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se presenten en alguna conferencia para mostrar los avances y resultados que tienen.

Uno de las sugerencias que la reportera le hizo a Andrés Manuel López Obrador, fue: “agarre al toro por los cuernos por favor y haga eso y meta en cintura a los tribunales agrarios, que dependen de usted. Esos si dependen de presidencia. La procuraduría agraria también depende de usted. Y todavía faltan los muertos presidente”, apuntó Reyna Haydee.

