“Caníbal: indignación total”, la serie documental que aborda el caso del feminicida serial de Atizapán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenará una serie documental llamada “Caníbal, Indignación total”, que aborda el tema de los feminicidios en México a través del caso puntual de Monstruo de Atizapán. La intención es poder crear una mayor conciencia sobre la situación de violencia de género en el país y en específico en relación al delito de feminicidio, el Alto Tribunal gestionó y patrocinó el proyecto próximo a estrenarse a finales de junio del año en curso.

“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”, dijo Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, durante la presentación del proyecto.

Durante el evento fue presentado el vídeo promocional del trabajo fílmico que será transmitido por los canales oficiales del Estado, así como por varios de televisión pública, tal es el caso de Las Estrellas, según informó la Corte en un comunicado. La fecha para el estreno es el 27 de junio, consta de cinco capítulos y la historia estará centrada en el caso de un feminicida serial.

“En este país, como lo he dicho muchas veces, si alguien es mujer y pobre pueden matarla o desaparecerla, que nadie se va a tomar la molestia de buscarla. Todos y todas tenemos que hacer una gran alianza para que esta situación cambie. Es una serie hecha con enorme seriedad y cuidado; que no busca generar morbo, sino provocar reflexión; que no busca tanto señalar culpables, sino apuntar a soluciones para que todas y todos exigimos a las autoridades que cada quien haga lo que le toca”, agregó.

El trabajo aborda el caso de Andrés Mendoza, también conocido como el Caníbal o Monstruo de Atizapán que fue encontrado culpable de cometer varios feminicidios, y que generó gran impacto a nivel nacional por la magnitud de los hechos. En mayo de 2021, un elemento de la Policía Municipal descubrió a Mendoza, el cual fue detenido posteriormente. Sin embargo, los hallazgos en su domicilio fueron los que causaron mayor impacto pues fueron encontrados cientos de restos óseos humanos. Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre los entrevistados y colaboradores que aparecen en la serie documental se encuentran: Rogelio Zaragoza, Fernando Flores y Jorge Vázquez, elementos de seguridad del municipio; Gabriela Warkentin, periodista y académica; Jonathan González, capitán de bomberos local; un inquilino del domicilio implicado, así como una vecina, ambos desde el anonimato; Feggy Ostrosky, investigadora y profesora de la UNAM; Irene Tello, Directora ejecutiva de Impunidad Cero; Itzel Cruz, periodista, y de Ruth Olvera, vigente presidenta municipal de Atizapán.

“Ser una mujer joven y pobre es tu sentencia de muerte. Algo te va a pasar”, se le escucha decir a Ruth Olvera durante el vídeo promocional de la serie.

Los feminicidios en México no cesan, pues tan sólo en el primer semestre de 2022, se han registrado 239 casos de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra es contabilizado por el número de carpetas de investigación iniciadas por las distintas fiscalías estatales. El Estado de México (39), Nuevo León (21), Veracruz (21), Ciudad de México (15) y Oaxaca (14) son las entidades donde se han presentado el mayor número de casos.

