Javier Lozano llamó “grandísimo inútil” a Horacio Duarte por robo en puerto de Colima

El panista Javier Lozano llamó “grandísimo inútil” al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y posible contendiente por la candidatura de Morena al Estado de México, Horacio Duarte, luego de las declaraciones de éste sobre el reciente robo de 20 contenedores llenos de oro, plata y otros metales en el puerto de Manzanillo, Colima.

“Este grandísimo inútil dice que ‘hay una investigación en curso’ tras un robo que duró, nada más, 10 horas, para vaciar 20 contenedores. Nadie se apareció ni lo evitó”, arremetió el que fuera secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El político aseguró que se trató de un acto de corrupción: “Eso, pinche corrupto, se llama complicidad. Y para eso te pusieron ahí”.

Las acusaciones de Lozano se dieron a expensas de las declaraciones del funcionario morenista en donde indicó que no sabía qué fue lo que ocurrió, pero que corresponde a la secretaría de Marina al ser la responsable de las actividades que tiene el Puerto de Manzanillo. Sostuvo que al no ser un recinto público, no es responsabilidad directa del gobierno de México, por lo que queda esperar las investigaciones. Esto, al comentar que hay recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno ni son administrados por éste.

Puerto de Manzanillo, en Colima (REUTERS / Jesus Lozoya NO RESALES)

Por su parte, el titular de la ANAM comentó que ningún funcionario de su dependencia ha sido llamado a declarar, al tiempo que -afirmó- pondrán a disposición toda la información que se les sea requerida.

El pasado 5 de junio se registró una operación catalogada como “robo histórico” en la que fueron sustraídos varios minerales, entre los que se encuentran oro, plata y zinc, así como otros aparatos electrónicos, dentro de una veintena de contenedores ubicados en un predio en los patios cercanos al Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

Se estima que fue cometido por una docena de hombres armados que ingresaron al lugar y sometieron a vigilantes y trabajadores para cometer el atraco en un período de entre ocho y diez horas. Por su parte, el contralmirante José Héctor Orozco Tocaven, Jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina, confirmó que la operación se llevó a cabo dentro de instalaciones particulares, y no bajo la jurisdicción de la Marina.

En congruencia con la versión oficial, los asaltantes incomunicaron y encerraron a los trabajadores del predio, para lugar cortar los candados con equipo especializado y demás dispositivos de seguridad de los contenedores.

Tras ubicar los contenedores con los metales, procedieron a moverlos haciendo uso de grúas para instalarlos sobre tractocamiones con los que fueron sacados del lugar.

20 contenedores fueron sustraídos del puerto (Colprensa-Álvaro Tavera)

Por su parte, empleados de la empresa donde se hallaba la mercancía aseguraron que los sustractores ya sabían qué estaban buscando, además de que conocían el lugar al que serían movidos los contenedores, por lo que el robo pudo haber sido planeado con anterioridad.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) ya comenzó con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables, con el apoyo de la Secretaría de Marina, así como de la Guardia Nacional.

Por su parte, autoridades estimaron que no será fácil el rastreo de las mercancías robadas, pues no contaban con códigos de identificación ya que eran minerales a granel, sueltos.

Horacio Duarte Olivares es una de las opciones del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador para contender por la gubernatura del Estado de México en 2023. En días previos, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que en las próximas semanas se anunciará al candidato definitivo, entre quienes figuran la secretaria de Educación Pública y ex candidata en dicha entidad en 2017, Delfina Gómez, y el senador Higinio Martínez, donde la maestra se perfila como favorita.

