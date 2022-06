Niño mató a su amigo de 11 años mientras jugaban a los sicarios en Michoacán

Un niño disparó por accidente a su amigo mientras jugaban a ser sicarios (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Mientras dos niños jugaban a “los sicarios” en la comunidad de Ocurio del municipio de Zitácuaro en Michoacán, uno falleció. Por accidente, uno de los menores disparó el arma de fuego, hiriendo de muerte a su compañero.

Según los primeros reportes, los niños eran vecinos y solían jugar juntos a “matarse” en el cuarto del domicilio de uno de ellos, por lo que a los ojos de los padres era normal verlos “pelear”.

Sin embargo, en el último juego las cosas no salieron como siempre. Uno de los menores estaba usando un arma real y cuando disparó una bala impactó entre el tórax y el pecho de su amigo.

La víctima de 11 años de edad perdió la vida a un costado de la cama. Por otro lado, el niño que disparó se encuentra desaparecido. Presumiblemente sus familiares lo llevaron a otro lugar para resguardarlo.

El menor murió en el lugar (Foto: Cuartoscuro)

Mientras tanto, las autoridades están investigando los hechos. Buscan esclarecer si una escopeta que encontraron en una habitación contigua es el arma homicida y saber a quién le pertenece.

Guadalupe Correa Cabrera, investigadora del crimen organizado, ha indicado que la violencia que ha dejado más de 700 personas asesinadas en el primer trimestre de 2022 en Michoacán.

El juego del “sicario”

Esta no es la primera vez que se ve a niños jugando a ser sicarios, amenazándose de muerte como si esto fuera normal. Uno de estos juegos que impactó a México ocurrió en 2019, cuando en redes sociales se viralizó un video donde mejores juegan a dispararse en calles de Tepito, Ciudad de México.

En las imágenes se observó a los menores de edad, de entre nueve y 12 años con pistolas de juguete que emiten el sonido de armas al disparar en repetidas ocasiones.

Imagen ilustrativa de la violencia en México (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

En el “juego”, los pequeños se amenazan, se esconden y recargan sus armas, como si se tratara de una balacera más, de las que probablemente han sido testigos, debido a los altos índices de violencia que azota esa zona.

La colonia Morelos, conocida como el “barrio bravo de Tepito”, pertenenciente a la alcaldía Cuauhtémoc, es una de las zonas más violentas y conflictivas de la Ciudad de México, donde destacan la venta de droga y piratería, así como la extorsión, el robo y la adoración a la muerte.

Otro caso más ocurrió un año antes, cuando otro video de un niño más pequeño se le vio jugando a secuestrar y decapitar a dos niñas.

Imagen de niños sicarios (Foto: Twitter@@2OSITOO)

En las imágenes uno de ellos simula que usa un arma y con ella apunta a la cabeza de las menores.

Otro de los pequeños simula una decapitación mientras uno más hace que la otra niña camine con las manos hacia atrás, sometida ante el secuestro.

El video que circuló en redes sociales tiene una pista musical por lo que impide escuchar el diálogo entre los menores, sin embargo, al final se escucha que inocentemente ríen al terminar el juego.

No obstante, no para todos los niños ser sicario se trata de un juego, pues se han registrado varios casos de menores que son reclutados por el crimen organizado para cometer delitos. Si bien, no hay una estadística precisa, datos del 2011 referían que al menos 30,000 niños fueron reclutados por el crimen organizado.

