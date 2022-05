“Nunca me presenté como mujer de izquierda”: Lilly Téllez respondió a Sabina Berman

Lilly Téllez despotricó contra Sabina Berman (Fotos: CUARTOSCURO)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió a la mención que realizó la periodista Sabina Berman en su columna de opinión y en la que cuestionó su cambio de partido al interior de la Cámara Alta.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora aseguró que los argumentos de la periodista “son falsos”, debido a que ella nunca se presentó como mujer de izquierda cuando compitió por su escaño en el proceso electoral del 2018 al lado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Continuó su punto refiriendo que, contrario a lo que piensa la mayoría, ella fue invitada a ser parte del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a su perfil puesto, ya que significaba dar prueba de la pluralidad al interior del partido guinda.

“Lo que afirma @sabinaberman es falso y su bajeza es tal, que hasta @JohnMAckerman lucía como caballero a su lado. Nunca me presentaron como mujer de izquierda porque no lo soy. Al contrario, AMLO me invitó por mi perfil opuesto al suyo, como prueba de pluralidad de su movimiento”, redactó este domingo 19 de mayo.

La también periodista mostró su molestia con las palabras de Berman (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Y es que en la columna de Berman, la académica cuestionó la “falsa representatividad” que existe en el país, especialmente en el poder legislativo. Aseguró que es poco comprensible que durante las elecciones alguien se presente con un perfil, pero en el trabajo legislativo éste se cambie.

En este sentido, la comunicadora Sabina habló sobre la posición política de la senadora Lilly Téllez que en los comicios del 2018 se presentó como una “mujer de izquierda” y en la actualidad se expresa y manifiesta como de “ultraderecha”, especialmente desde que se unió a las filas de Acción Nacional, no solo en el recinto de Paseo de la Reforma, sino en las actividades partidarias.

“En tiempos de votación se les presentó como una mujer de izquierda, ya en el Senado se volvió panista y ahora trabaja para la ultraderecha. Las diatribas que lanza desde el podio del Senado contra una sola persona -AMLO- nada tienen que ver con la necesidad de pozos en el desierto de Sonora”

Lilly Téllez también recordó la pelea entre Ackerman y Berman (Foto: Twitter)

Sin embargo, no fue el único señalamiento que lanzó la panista contra la excolaboradora del Canal 11, puesto que señaló sus palabas como un acto de “bajeza”, los cuales hacen que John Ackerman luzca como un caballero.

Conviene recordar que en 2020 Ackerman y Berman protagonizaron un encontronazo, puesto que la periodista acusó al académico de “adueñarse” del programa John y Sabina que se transmitía por el canal perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La escritora lo señaló de autonombrarse como conductor único del programa que ambos conducían, en el cual compartían espacio, por lo que lo tildó de “tiranito”.

La polémica inició luego de que Ackerman señaló a través de Twitter que “apreciaba” a Berman con una actitud incómoda y agresiva; además, de que probablemente podría estar organizando inconscientemente un “sabotaje” al programa.

“Invité @sabinaberman a @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía @DeniseDresserG”

Posteriormente, la también escritora respondió que, aunque los dos firmaron un contrato que establece que ambos eran coconductores del programa, John Ackerman decidió no respetar el acuerdo legal y “en un golpe de prepotencia” se nombró el único conductor del programa.

SEGUIR LEYENDO: