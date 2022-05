Carolina Viggiano arremetió contra AMLO por contratación de médicos cubanos

Carolina Viggiano arremetió contra AMLO sobre la contratación de médicos cubanos

La candidata de “Va por México” (coalición de los partidos PRD, PRI y PAN) rumbo a las elecciones estatales del próximo 05 de junio de 2022 en Hidalgo, Carolina Viggiano, criticó las medidas tomadas por el gobierno federal sobre la contratación de 500 médicos de Cuba.

“Esto responde a cuestiones ideológicas que no abona nada a un sistema de salud como el que nosotros tenemos”, expresó Viggiano en una conferencia virtual emitida en facebook este 18 de mayo del 2022.

Cabe recordar que dicha medida ha sido duramente criticada no solo por los detractores de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también por elementos del sector salud que han rechazado las aseveraciones del mandatario y han acusado que se “prioriza a los médicos extranjeros”. Ante ello, la candidata para Hidalgo 2022 arremetió en contra de la medida.

“La llegada de médicos cubanos a México es sin duda alguna increíble para este gremio (...) que van a pagar al régimen cubano, no necesariamente a ellos, ofende a un país que tiene muy buenos médico“.

Foto: CUARTOSCURO

Con ello, cuestionó en dónde serían hospedados los médicos cubanos y rechazó que el problema de salud en el país sea la falta de médicos “el problema es de otro orden” aseguró.

A la par, la candidata planteó sus propuesta para el mejoramiento de la atención a la salud, en las que aseguró que se buscaría dar escoltas de seguridad a médicos que se tengan que desplazar a zonas inseguras así como la creación de una casa de hospedaje para que el personal de salud tenga en dónde quedarse al llegar.

Y es que, según Carolina Viggiano, la noche anterior a su conferencia de este 18 de mayo, mantuvo una reunión con miembros del Colegio Médico de Hidalgo, en la que comentó, se plantearon puntos prioritarios de atención.

Añadió que los hidalguense le han abordado para expresar adeudos por la atención médica, “a donde quiera que voy la gente me aborda para decirme que tiene adeudos; que el dinero no les alcanza, por eso he planteado la reingeniería del sistema de salud”

Este en pocas palabras, consistiría en la unificación y conectividad de los distintos centros y clínicas de salud “porque está totalmente fragmentado, eso afecta a los pacientes es un tema importante”, atajó.

Inseguridad para los médicos de Hidalgo

Un tema recurrente en la reunión, según expresó la política, fue el de la inseguridad y falta de alojamiento, según lo expresado por la candidata, lo médicos “no se dan” porque “no tiene ni siqueira en donde dormir”.

“Es muy importante que les hagamos su casita de salud, para que ellos puedan quedarse cómodamente y puedan estar en la comunidad más tiempo sin que se tengan que ir por esa y otras necesidades” expresó.

Al mismo tiempo señalaron que muchos médicos tienen problemas con la seguridad, y que incluso a muchos ya les han arrebatado la vida, “Es este es el tema que tenemos que cuidar, cuando nuestro smedicos vayan de la cabecera municipal a la comunidad o viceversa pedir ayuda al municipio para que los escolten, para que los cuide y proteja”.

Hidalgo renovará gubernatura para los próximos seis años el próximo 05 de junio de 2022 (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Entre sus planteamientos también está la creación de centros de diálisis en todo el estado y clínicas especializada, pero llamó a la población a hacer un trabajo conjunto para trabajar con una buena alimentación y hábitos:

“No vamos a tener un sistema de cultura que aguante el crecimiento inercial que traen estas enfermedades”

Hasta el momento, y según las encuestas, dicha figura política no lleva la opinión favorable para las elecciones estatales, ya que según los resultados, se encuentra en según lugar y por una gran diferencia, en comparación con Julio Menchaca, candidato común a Gobernador por Morena, PT y Nueva Alianza.

