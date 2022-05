Empleado de CFE asesinó a una perrita con un desarmador en Puebla

Empleado de CFE mata a perrito en Puebla Foto: Facebook Valeria Peralta

Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mató a una perrita al enterrarle un desarmador en el cuello, en el municipio Santiago Momoxpan de Puebla. A pesar de que las autoridades arribaron al lugar, no fue detenido porque no cometió ningún delito, de acuerdo a la policía municipal.

La perrita, de la raza schnauzer, no sobrevivió a la agresión luego de que el trabajador de la Comisión la atacara con un desarmador. El incidente fue mostrado por vecinos de la zona a través de las redes sociales, mismos que llamaron a las autoridades para reportar la flagrancia del acusado.

En el video, donde se observa el rostro del trabajador vistiendo el uniforme de la Comisión Federal de Electricidad, también se logra ver el cuerpo del can en color blanco tras haber recibido la puñalada.

En dicho material, por otra parte, se observa a las dueñas de la mascota quienes reportaron la agresión a través del video, al tiempo que el empleado de la CFE continuaba realizando su trabajo. Por desgracia el animal no sobrevivió.

También se observa cómo el agresor al ser confrontado por la persona que grababa el video no se inmutó ni cesó sus actividades, mostrándose indiferente a lo que acontecía.

Por su parte, una usuaria de Facebook, de nombre Valeria Peralta, publicó la denuncia en la red social, la cual rápidamente se viralizó. ”Amigos, este señor de CFE acaba de matar una perrita en mi fraccionamiento (El Pilar Momoxpan), supuestamente lo mordió pero la perrita siempre está afuera y no es agresiva. Los policías dicen que no se lo pueden llevar porque no cometió ninguna falta. Ayúdenme a difundir”, escribió.

Según información de los vecinos, publicada en redes sociales, el incidente ocurrió en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, donde el hombre atacó al can de poco tamaño con un desarmador a la altura del cuello, por lo que comenzó a llorar y posteriormente murió.

El agresor no fue detenido por las autoridades municipales. Foto: Facebook Valeria Peralta

De acuerdo a la versión del acusado, la acción fue cometida en defensa propia, pues el animal lo atacó, mordiéndole el pantalón. La perrita murió sobre la vía pública, por lo que la familia afectada hizo el llamado a las autoridades para que arribaran al lugar. Asistieron policías del municipio de San Pedro Cholula, pero no se llevaron al sujeto.

Tras las declaraciones de ambas partes, los agentes determinaron que no había motivo suficiente para poner al agresor en calidad de detenido. Este hecho, luego de ser viralizado en redes, fue sumamente criticado por los internautas.

Por otro lado, la entidad federativa poblana dispone de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, siendo uno de los 15 estados de la República que ha tipificado el maltrato animal como un delito.

Usuarios de redes sociales reportaron el incidente, compartiendo información de la unidad del empleado de CFE. Foto: Facebook Valeria Peralta

La Ley tiene por objetivo el detener y castigar el maltrato animal cometido dentro de la jurisdicción del estado. Dentro de las sanciones se encuentran multas de 100 días de salario mínimo, o hasta cuatro años de prisión (que podría aumentar de acuerdo al delito).

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en el capítulo vigésimo cuarto cuáles son los delitos en contra de animales que sanciona, como actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intensión de causar dolor sin causa justificada. La pena, si se causa la muerte del animal, puede ser de hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 400 días de salario mínimo.

Dicha Ley entró en vigor en noviembre del 2021.

