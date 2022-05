Terror en San Luis Potosí: balacera en Feria de Rayón dejó un muerto

Feria de Rayón, en San Luis Potosí. Un comando armado provocó el terror entre los asistentes

Una persona fue asesinada en un tiroteo en el recinto ferial del Teatro del Pueblo, en Ríoverde, San Luis Potisí.

Los hechos ocurrieron durante la Feria de Rayón, cuando se presentaba la agrupación Fuga Norteña. El pánico se apoderó de los asistentes al escuchar los balazos, por lo que se refugiaron en las instalaciones del Palacio Municipal. En el tiroteo perdió la vida una persona y una más resultó herida.

Los disparos provenían de una camioneta, en la que viajaban presuntos miembros del crimen organizado, quienes comenzaron un enfrenatmiento con las fuerzas armadas de la entidad como represalia de la detención de un supuesto líder.

La Secretaría de Seguridad del Estado señaló que los agentes lograron repeler la agresión.

Los asistentes se refugiaron en el Palacio Municipal

Entre los hechos violentos ocurridos en el municipio de Ríoverde se encuentra el levantón de una funcionaria del penal de la región. La mujer, de aproximadamente 29 años, fue privada de su libertad la mañana del miércoles, por un comando armado cuando salía de su casa en el fraccionamiento Los Sauces rumbo al trabajo.

Por la tarde su vehículo fue hallado en la carretera libre a San Luis en el kilómetro 167. Al interior de la unidad estaba la funcionaria identificada como Mari Cruz, quien presentaba golpes y una herida de arma de fuego. La víctima fue ingresada a un hospital de la zona. Su estado de salud es reservado.

Agentes de la SSP San Luis Potosí fueron desprendidos de sus armas

En la capital del estado, un comando armado despojó de sus armas a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes se vieron superados ante el despliegue criminal.

De acuerdo con reportes locales,el desarme de los elementos ocurrió durante la madriugada del jueves reciente en la colonia popular de los Reyitos, al norte de la ciudad. Tras haberlos encañonado, los efectivos fueron desprendidos de dos armas de cargo.

El caso trascendió por la difusión de un video grabado por un vecino que despertó por el escándalo generado entre los delincuentes y las luces de la torreta de la patrulla tripulada por los uniformados.

Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, confirmó que se efectúan indagatorias para conocer cómo ocurrieron los hechos. Añadió que los agentes se encuentran en buen estado de salud.

Se está investigando, no sabemos por qué. Los policías están bien. No, no entregan, es en servicio, siempre andan con sus armas

Es en acto del servicio, por eso tiene que ser una investigación en asuntos internos

Los agresores viajaban al menos en tres camionetas e interceptaron a los agentes sobre la calle Madrigal, cerca del Centro Comercial Muñoz. Se trata de un área reconocida que ahora quedó marcada por el desarme.

En la grabación compartida por redes sociales, se observan tres vehículos: dos cerrados y una tipo pick up color blanca, de donde descendieron los civiles armados. Tras despojar a los oficiales se retiraron sin causar mayores daños.

“¡Ey, vámonos, vámonos, retirada, vámonos, vámonos, órale... súbete, súbete!”, gritaban los presuntos sicarios antes de volver a sus unidades y retirarse entre gritos. El hombre que grababa desde el segundo piso apenas captó parte de la escena.

Hasta ahora no se ha informado qué grupo criminal sería responsable del desarme, pero previos reportes de la Secretaría de Marina Armada de México indicaron que en la capital potosina se disputan el territorio el Cártel del Noreste, Cártel San Luis Potosí Nueva Generación y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

