“Morena pactó con el crimen”: Marko Cortés acusó a la oposición de tener vínculos con la delincuencia

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, arremetió contra Morena y llamó al voto útil: “Pactaron con el crimen” (Foto: Twitter/MarkoCortes)

En medio de su gira por Quintana Roo para apoyar a los candidatos de la coalición entre PAN y PRD en las próximas elecciones locales, el dirigente de Acción Nacional (PAN) ofreció unas declaraciones controversiales respecto a la integridad del grupo opositor.

De nueva cuenta Marko Cortés se lanzó contra Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues repitió el discurso de un año antes y mencionó que el partido guinda habría pactado con el crimen, en especial con la delincuencia organizada en el estado de Quintana Roo, pues habrían ayudado en los procesos electorales mediante amenazas.

“El gobierno de Morena Verde pactó por el crimen, por eso se sienten tan cómodos, por eso se están ayudando, por eso presionan a transportistas y a diferentes grupos de la sociedad para que voten por ellos”

Por esta razón, Cortés llamó a la población a utilizar el voto útil e impedir que llegue al poder “lo peor de la política”, pues mencionó que “donde gobierna Morena las cosas pasan de estar mal, a estar peor”, por lo que recalcó que el partido guinda no combate el crimen, sino que sucumben ante sus intereses y se pacta con ellos.

Marko Cortés durante su gira por Quintana Roo para apoyar a Frank López como diputado de Cancún (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Estas palabras con miras a las próximas elecciones de junio de 2022, en donde se elegirán gobernadores en cinco estados, incluido Quintana Roo, además de 25 diputados del congreso del estado, por lo que mostró su apoyo a su partidario Frank López.

El dirigente incluso le mandó un dardo a Mara Lezama, candidata para gobernadora de Quintana Roo, pues mencionó: “¿Cómo es posible que quien estuvo gobernando esta ciudad (Cancún) y no lo pudo hacer y lo hizo muy mal, quiera gobernar el estado? Si no pudo en Cancún menos va a poder en Quintana Roo. Ella no debería de pedir el voto, debería de pedir perdón por no haberlo hecho bien, por no hacer las cosas correcta”.

De esta forma mantuvo la línea de acusaciones que realizó durante las elecciones de julio 2021, cuando señaló que se debía indagar en lo ocurrido durante las elecciones en estados de la costa del Pacífico, pues mencionó que los grupos criminales no solo “metieron las manos”, sino que “puede haber un pacto entre el crimen y el gobierno”.

Marko Cortés señaló que el PAN va por la gubernatura del Estado de México (Foto: Twitter / @AccionNacional)

Además puso como ejemplo lo que pasa en el gobierno de Yucatán, liderado por el afiliado al PAN, Mauricio Vila Dosal:

“Nosotros no traemos una campaña de odio, de confrontación, ni destrucción. Nosotros sí queremos que venga aquí el modelo de gobierno que se está impulsando en Yucatán en donde se vive seguro”

Apenas un día antes, Cortés se dio cita en el Estado de México, donde señaló que el panismo en la entidad ya está listo para trabajar en favor de conseguir la victoria, mensaje optimista que fue difundido en redes sociales y en un comunicado oficial.

En presencia de más de 2 mil afiliados al PAN, el dirigente mencionó que se apertura la búsqueda interna para perfilar al mejor candidato que competirá por la gubernatura de la entidad, que actualmente está bajo el manto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Del lado quintanarroense, la candidata definida por la coalición PAN-PRD es Laura Fernández, quien a tres meses de la elección, todavía luce por debajo en distintas encuestas locales y nacionales, razón por la que estará recibiendo el apoyo y difusión de sus partidos para intentar derrotar a Mara Lezama en las urnas.

