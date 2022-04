Héctor “El Güero” Palma cada vez más lejos de su libertad, abren nuevo proceso penal en su contra en Jalisco

Fotografía de archivo fechada el 15 de junio de 2016,del narcotraficante Héctor "El Güero" Palma Salazar (c) siendo entregado a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas (México). EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo

El narcotraficante Héctor “El Güero” Palma Salazar enfrenta un nuevo proceso penal en su contra en el estado de Jalisco, por ello podría ver reducirse las posibilidades de quedar en libertad próximamente.

El equipo de abogados de Palma Salazar fue notificado a inicios de marzo sobre la carpeta de investigación FER/JAL/GDL/0004405/2021 en contra del capo sinaloense, no obstante, el agente del Ministerio Público no les permitió conocer el contenido del expediente en el que se fincan nuevas acusaciones que lo mantendrían en reclusión.

La defensa promovió un recurso ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo, con residencia en Zapopan, en contra de la decisión de las autoridades de la unidad de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República en Jalisco para que permitan conocer las nuevas imputaciones.

Con la apertura de este nuevo procedimiento penal, las autoridades mexicanas quedarían en posibilidad de mantener recluído a este líder del crimen organizado, que en 2016 regresó a México extraditado por el gobierno de los Estados Unidos y que en este 2022 acumula 26 años en prisión.

El narcotraficante Héctor "el Güero" Palma Salazar (c). EFE/Archivo

Estaba a un paso de quedar en liberatd

El Güero Palma estaba en posibilidad de recuperar su libertad en breve debido al ordenamiento de un Tribunal Unitario Federal, el cual ordenó que se reponga el juicio por delincuencia organizada que se realizó en su contra, pues dos testigos protegidos que declararon en este proceso no han podido ser localizados.

Tanto Marcelo Peña García, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán, identificado por su nombre clave, Julio, como Javier Burgueño Uría, empresario originario de Sinaloa, quien había obtenido el alias de César, no han asistido a las audiencias por el caso del Güero Palma, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha agotado todos los medios para contactarlos y ubicarlos.

Ambos testigos han sido buscados por seis años pero las autoridades no han logrado dar con su paradero, por lo que magistrados federales determinaron que el proceso que se llevó en su contra deberá ser repuesto, y sin los testimonios que lo incriminen, es probable que no se logre una condena en su contra.

“Se llega a esta conclusión porque, como se desprende de los conceptos de violación, con la emisión de la resolución impugnada en esta vía constitucional, se transgredió en perjuicio del solicitante del amparo, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción expedita, mediante un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal; cuenta habida que, en el caso, como se expone en la demanda, la resolución reclamada sólo posterga indefinida e injustificadamente la solución del conflicto”, aseguró el magistrado que otorgó el fallo.

Efímera libertad en 2021

(AFP)

En mayo de 2021, Palma Salzar salió del penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya, Estado de México, tras ser absuelto del proceso por delincuencia organizada, pero de inmediato fue recapturado por agentes federales que cumplimentaron una nueva orden de aprehensión contra el líder criminal.

“Al parecer la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo, para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la segunda aprehensión del Güero Palma.

A pesar de haber sido reingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano por segunda ocasión en mayo del 2021, el proceso en contra del integrante del Cártel de Sinaloa encontró dificultades debido a que no se ha localizado a dos testigos.

SEGUIR LEYENDO: