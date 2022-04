Vacuna Patria: 3 de cada 4 voluntarios eran rechazados por no alcanzar los niveles de anticuerpos requeridos

Actualmente, la vacuna Patria se encuentra en la Fase 2 de sus ensayos clínicos (Foto: Twitter/@Conacyt_MX)

El índice de rechazo de los voluntarios que querían participar en los ensayos clínicos Fase 2 de la Vacuna Patria era 3 de cada 4, informó la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces.

En conferencia de prensa por el convenio de colaboración entre el Conacyt y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llevada a cabo este martes 19 de abril, Álvarez-Buylla señaló que el rechazo se debía a que los voluntarios no alcanzaban los niveles de anticuerpos requeridos, que eran menos de 1,200.

Antes de la variante Ómicron, el índice de rechazo era 1 de cada 2, pero conforme se fueron dando avances en la vacunación, los niveles de rechazo subieron considerablemente, ya que era más difícil encontrar personas con ese nivel de anticuerpos cuando ya habían recibido una dosis de la vacuna contra COVID-19.

Asimismo, la titular del Conacyt señaló que espera que dentro de pocos meses se dé por finalizado el ensayo clínico R2, sin dar una fecha específica, pero aseguró que sería menos de un año el tiempo estimado para la conclusión de esta fase.

María Elena Álvarez-Buylla Roces estuvo presente en el Convenio Marco de Colaboración Conacyt-IMSS, donde dio informes sobre los avances de los ensayos clínicos de la Vacuna Patria (Foto: Twitter@Conacyt_MX)

Una vez finalizados los ensayos clínicos R2 (fase dos de refuerzo) se procederá con los ensayos R3, lo que permitirá una tasa de reclutamiento mayor a la actual, detalló Álvarez-Buylla, por lo que se darían avances con mayor rapidez y eficacia.

“Nuestra predicción es que sí podamos tener ya terminados, tanto el R2 como el R3, para poder tener la posibilidad de someter a Cofepris y obtener una aprobación para uso de emergencia, pero dejando muy claro que hay incertidumbres (...) y que pueden variar los tiempos”

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la vacuna Patria podría obtener su registro de uso de emergencia siempre y cuando contara con un expediente validado que garantice su seguridad y eficiencia. Sin embargo, para ello deben estar finalizadas las fases 2 y 3.

Ante ello, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha externado la invitación a la ciudadanía a participar en los ensayos clínicos de la Fase 2 que actualmente se están llevando a cabo. Asimismo, en conferencia matutina del 5 de abril comentó que ve como muy “prometedor” el avance de la vacuna.

Uno de los requisitos para participar de manera voluntaria en la Fase 2 de los ensayos clíncos de la vacuna Patria es haber recibido un esquema de vacunación completo (sin importar la vacuna) con 4 meses de anterioridad (Foto: Twitter/@Conacyt_MX)

Para la fase 2 se necesitan más de 400 voluntarios que deberán reunir los siguientes requisitos: vivir en la CDMX; ser mayor de 18 años; haber recibido un esquema de vacunación completo (sin importar la vacuna) con 4 meses de anterioridad; no haber presentado enfermedades respiratorias durante los último 21 días; no estar embarazada y no participar en otro protocolo de estudio.

Los encargados de este proyecto son el Gobierno de México y Laboratorios Avimex. En caso de que se quiera sumar de manera voluntaria a los ensayos clínicos de la fase 2, se habilitó la siguiente página para su registro: https://encuestas.conacyt.mx/index.php/831584. Una vez finalizado el cuestionario de 30 preguntas, se le notificará al candidato si es apto para participar en estos estudios.

Al cierre del domingo 17 de abril, la Secretaría de Salud informó que se han suministrado un total de 195 millones 528 mil 994 dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el pasado 24 de diciembre de 2020. Asimismo, 85 millones 708 mil 849 personas han sido inmunizadas con al menos una dosis, de las cuales 79 millones 945 mil 2 cuentan con el esquema completo.

