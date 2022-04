INE: así fue el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato

Por primera vez en la historia e México se podrá decidir si el presidente mexicano seguirá al frente del poder Ejecutivo o no (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Este domingo 3 de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre Revocación de Mandato, proceso al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo 10 de abril. El debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue moderado por la periodista Luisa Cantú y los invitados que fijaron su postura en contra de revocar al tabasqueño fueron Lizette Vázquez, integrante de la Mesa Directiva Nacional de la asociación Que Siga la Democracia e Isaac de Paz, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California.

Por su parte, quienes estuvieron a favor de que AMLO deje su mandato presidencial fueron Sofía Orozco, editorialista del diario jaliscience Mural y Nancy de Santiago, analista política y maestra de Derecho Constitucional. Durante una hora, los cuatro invitados dieron sus argumentos sobre el desempeño que ha tenido López Obrador al frente del Ejecutivo Federal y debatieron sobre diversos temas.

Como primer punto, el debate giró en torno a si el presidente ha sufrido, o no, pérdida de confianza en lo que va de su sexenio. Al respecto, los invitados que fijaron sus posturas en contra de la revocación señalaron que el tabasqueño ha mantenido su nivel de confianza gracias a la implementación de programas sociales dirigidos a diversos grupos, así como en cuanto a avances constitucionales en cuanto a los derechos de niñez, comunidades vulnerables y personas afromexicanas.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

La analista Nancy de Santiago indicó que defiende las posturas a favor de revocar «por la destrucción institucional que ha significado la llamada “Cuarta Transformación” y respecto de la democracia a la que llevan al retroceso (...) lamentamos la campaña orquestada ante los medios para desalentar, confundir y manipular a los que sabemos que este gobierno ha fallado en la búsqueda del bien común debido a que el gobierno promueve su ratificación».

Las posturas en a favor de la revocación señalaron que AMLO ha perdido la confianza de la ciudadanía debido a que no ha existido un buen seguimiento a temas relacionados con Derechos Humanos y expusieron el caso de los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, así como la crisis forense que actualmente se enfrenta en México por casos de desaparición forzada, situación que ha generado que colectivos de mujeres se hayan organizado para buscar a familiares cuyo paradero se desconoce.

Por su parte, Lizette Vázquez e Isaac de Paz resaltaron que el gobierno de AMLO se ha dedicado en generar beneficios para el grueso de la población más desfavorecida, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores, quien mensualmente reciben el monto de becas o de pensiones, lo cual favoreció a muchos mexicanos a sobrellevar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

También resaltaron el papel del Gobierno de México, encabezado por AMLO, en el contexto de pandemia de COVID-19, ya que este se caracterizó por no ser restrictivo y autoritario, situación que, según el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, generó confianza social al momento de desarrollar sus actividades económicas. Además. se indicó que el porcentaje de vacunación alcanzado hasta la actualidad está relacionado con la incorporación de México al mecanismo Covax de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No obstante, Nancy de Santiago calificó como “pésimo” el manejo de la pandemia de coronavirus y recordó las acusaciones surgidas por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre la llegada de médicos cubanos a México para que se sumaran a la atención de la contingencia pese a no poseer una cédula profesional. Finalmente, Sofía Orozco señaló que la Revocación de Mandato debería ser un ejercicio democrático y no “una campaña de promoción o alineación de fuerzas. Me parece incluso lamentable que funcionarios públicos o personas que desempeñan puestos de elección popular hayan abandonado sus labores para ponerse a promover un voto que debería ser espontáneo”, concluyó.

Durante el debate también se habló acerca de las recientes revelaciones hechas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Tren Maya, la militarización del país, salud preventiva y la percepción de inseguridad en el país.

