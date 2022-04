Profeco: estos son los consejos para quienes planean ir al Mundial en Qatar

La Profeco recomendó comprar los boletos en páginas autorizadas (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Este año se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFATM en Qatar organizada por la Federation Internationale de Football Association (FIFA), la cual se celebrará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022.

Y ante el anuncio de la clasificación al torneo por parte de la Selección Nacional de México de futbol, los aficionados más fervientes de este deporte buscarán presenciar en carne viva el evento.

Por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió, a través de un comunicado, el alza de ofertas de paquetes de viaje que incluyen boletos para los partidos.

Por este motivo, la dependencia comunicó que con el fin de que haya una compra segura para los consumidores y evitar posibles fraudes, los boletos solo pueden ser adquiridos por los usuarios a través de dos canales autorizados para su venta.

Directamente en la página de la FIFA, en la que solo se podrá adquirir boletos para los partidos en categoría regular. O bien, con MATCH Hospitality o con sus agentes autorizados a nivel global.

En este escenario se jugará la final del mundial Qatar 2022 (Foto: Qatar)

Por lo que destacaron que ninguna agencia de viaje o entidad comercial podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes dichas entradas.

Y en el caso de MATCH Hospitality serán boletos para los partidos en categoría Hospitality con la empresa, la cual tiene los derechos exclusivos y a nivel global del Programa de Hospitality de la FIFA.

En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

Aun cuando existan entidades que hayan comprado los boletos para los partidos por medio de los canales autorizados, recalcaron que ninguna entidad podrá ofertar o promocionar paquetes con dichos boletos a los consumidores.

Las aclaraciones no vienen en balde, pues la Profeco anunció que ha recibido reportes de MATCH Hospitality y la FIFA que diversos proveedores han promocionado en México paquetes en los que se incluyen vuelos, hospedaje y boletos para los partidos sin tener ninguna autorización para hacerlo.

México quedó en el Grupo C tras el sorteo del Mundial (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por este motivo, la Profeco recomendó a los consumidores “adquirir los boletos únicamente por los medios autorizados para evitar posibles fraudes y riesgos durante su viaje a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM”, concluyó la dependencia.

Algunas de las empresas detectadas por la Federación fueron:

- Nevada Tours - Kalinka Tours - Global Entertainment Mexico (GE México) - Alpez Travel - Tours Irapuato - Just Travelling Travel Services - Eight Tours - All in One Travel - Destinos Maya - Viajes al Mundial - Pachbe Mexico - Mangat Atelier - Mexicotur - Deportours - Atayan Viajes - PlugMe Travel Score Hospitality

La Profeco, por último, reiteró su función de proteger a consumidores de publicidad engañosa y abusiva. Asimismo de las transacciones efectuadas a través de medios convencionales y electrónicos; además de vigilar el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo.

La Profeco hizo hincapié en que ninguna empresa de viajes puede ofrecer en sus paquetes la venta de boletos para los partidos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

México en el Mundial

Tras el sorteo celebrado el primero de abril, la Selección Mexicana será el tercer combinado en el Grupo C de la competencia, junto con las selecciones de Polonia, Arabia Saudita y Argentina.

El lugar que le fue asignado a través del sorteo definió los horarios y el orden de los rivales que enfrentará en la primera ronda antes de la eliminación directa y jugará contra Polonia en el Estadio Ras Abud Aboud o Estadio 974 el martes 22 de noviembre de 2022.

Después se enfrentará a uno de los miembros de mayor dificultad: Argentina, en el estadio de Lusail el sábado 26 de noviembre. Por último a Arabia Saudita en el estadio Ras Abu Aboud el miércoles 30 de noviembre.

