La reforma eléctrica no es una iniciativa estatista ni expropiatoria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la reunión que sostuvo el jueves con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry; el embajador estadounidense en México, Ken Salazar y empresarios de la Unión Americana del sector energético; México aclaró que la reforma eléctrica no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria.

Desde el Palacio Nacional, en donde encabezó su tradicional conferencia mañanera, López Obrador destacó que en el encuentro se aclaró que México no promueve las energías sucias.

“Ayer (jueves) estuvimos con el señor Kerry con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón. Tenemos 3 plantas carboníferas: 2 en Coahuila y una en Guerrero y están trabajando al 50% de sus capacidades y las tenemos trabajado porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción de carbón y se les está ayudando pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China y en EEUU es nada”, sostuvo AMLO.

