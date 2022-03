Samuel García aseguró que “El Bronco” enfrentará más cargos en su contra: “No es revancha”

Samuel García aseguró que Nuevo León exige justicia (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, advirtió que su predecesor Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, enfrentará más cargos en su contra, debido a que, según sus declaraciones, durante la pasada administración “hubo mucha corrupción”.

García Sepúlveda celebró que al inició de su administración se logró formalizar la orden de aprensión en contra del exgobernador del estado regiomontano, luego de que él fue quien denunció al Bronco por el uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2018.

“Vienen muchas más carpetas de investigación, porque hubo mucha corrupción, y esta (la de las “broncofirmas”) es la primera que ya estaba lista por ser de las mas viejita, se remonta a 2017″, dijo García Sepúlveda en entrevista con Radio Fórmula .

El Bronco se encuentra en el penal de Apodaca desde el pasado 15 de marzo (Foto: Especial)

La audiencia en donde se decidirá el destino jurídico del Bronco está pactada a realizarse el próximo 11 de abril, cuando el juez valore las pruebas, la medida cautelar y defina su situación jurídica. No obstante, García Sepúlveda aseguró que en dicha audiencia, únicamente se abordará las acusaciones de las “broncofirmas”.

“Hay una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por uso indebido de recursos y abuso de autoridad por el tema del transporte público y la Ecovía. La Fiscalía de Nuevo León también estaría integrando otra carpeta por uso de armas de fuego exclusivas del ejército y desvío de recursos, esto por el cateo realizado el fin de semana en domicilios de Jaime”, precisó.

Aunado a ello, el gobernador regiomontano informó que en una de las propiedades del Bronco se encontraron ganado de alta genética y caballos pura sangre. Según con lo dicho por Samuel García, el rancho Palacio Rosa está siendo investigado por las autoridades del estado para conocer cómo y quién lo pagó.

La FGE decomisó 2 millones de pesos y armas en uno de los ranchos del Bronco (Foto: Cuartoscuro)

“Se informó que la propiedad puede costar 25 millones de pesos, y falta agregarle todo el ganado fino de alta genética que es caro, además falta agregarle los caballos pura sangre que son caros, falta agregarle las armas, falta agregarle las municiones, falta agregarle los 2 millones y pico que encontraron en efectivo y todo eso él está obligado a demostrar el origen lícito”, expuso.

De acuerdo con la Fiscalía de la entidad, en el domicilio ubicado en el municipio de Galeana fueron confiscados: 2 millones 100 mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes sin conocimiento de su contenido, un rifle 30x30 y un revolver 357 magnum.

Asimismo, mencionó que las cargos en contra del exgobernador sean motivo para desatender otras adversidades que enfrenta Nuevo León, esto luego de que Adex Rodríguez Calderón, asegurara que la captura de su hermano era “una cortina de humo” por parte de García Sepúlveda.

El Bronco fue denunciado por presunto desvío de recursos por Samuel García (Foto: Twitter/marychuyglez)

“No es revancha, es simplemente aplicar la ley, hacer justicia, pero eso no nos distrae de lo importante que es la salud, el agua, la seguridad y que el gobierno esté trabajando para su gente”, recalcó. “Nuevo León exige justicia y no se vale que argucias de abogados dejen incólume esta primer carpeta de muchas que van contra el ex gobernador, sus secretarios, sus proveedores favoritos, queremos cárcel, pero también, aunque casi no se da en México, que regresen lo robado: propiedades, autos de lujo, cuentas bancarias, sus ranchos”, añadió

El Bronco se encuentra recluido en el Penal número 2 del municipio de Apodaca desde el martes 15 de marzo.

