Gabriel, el valiente joven que se resistió a un robo en el Edomex y fue baleado por unos delincuentes

Asalto a transporte público en Edomex

Las cámaras de una camioneta del transporte público del Estado de México registraron las últimas horas de Gabriel, un joven que valientemente quiso resistirse a un asalto armado pero su intento fue en vano: sufrió dos tiros de unos de los delincuentes en el estómago y el pecho y quedó herido en la unidad. Fue trasladado al Hospital General de ISSSTE de Zaragoza y la madrugada del día siguiente murió producto de las heridas que recibió.

La víctima, de 18 años, había ido al municipio de Valle de Chalco Solidaridad a visitar una amiga y regresaba a su casa cuando se registró el violento asalto al interior de una combi que viajaba sobre la autopista México-Puebla, en los límites del municipio de La Paz y la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo a lo que muestran los imágenes, los hechos ocurrieron a las 20:18 horas, en el kilómetro 18+300, cerca de la parada conocida como La Virgen, cuando tres sujetos abordaron como si fueran pasajeros. Segundos más tarde, uno de ellos desenfundó un arma corta, mientras los otros dos se dispusieron a despojar las carteras y teléfonos celulares.

Pero Gabriel se resistió al atraco y confrontó a los delincuentes, lo que ocasionó que el hampón armado detonara el arma en por lo menos tres ocasiones; una de estas balas hizo blanco en el rostro de uno de los usuarios que estaba pegado a un lado de la puerta.

La muerte de Gabriel se registró a las 5:30 horas del domingo 20 de marzo por complicaciones en intestino, riñón, pulmón y corazón

En medio del caos y de la confusión por la balacera, aunado los gritos de terror de una mujer que intentó proteger a dos niñas pequeñas, los delincuentes lograron someter a golpes y disparos al pasajero que inició el forcejeo, quien quedó en suelo herido. No obstante, la combi no detuvo nunca su marcha, por lo que el criminal amenazó al conductor con un “¡Déjame bajar, te voy a matar!”.

El chofer hizo caso omiso y fue entonces que los tres asaltantes, ya con el motín en mano, decidieron saltar de la unidad en movimiento a la cinta asfáltica, a una velocidad considerable. Otro video que se difundió horas después mostró a Gabriel semiconsciente y tendido en el suelo de la camioneta, donde una de las pasajeras lo sostenía mientras el resto le pedían que no se durmiera. “No, no te duermas”, se escucha a varias personas en la grabación.

Gabriel fue descrito por sus familiares como aficionado al fútbol. Le gustaba jugar en la posición de portero y delantero. Era seguidor del Club de Fútbol Pachuca y quería graduarse de la licenciatura en Informática. Su muerte se registró a las 5:30 horas del domingo 20 de marzo por complicaciones en intestino, riñón, pulmón y corazón.

Trascendió que uno de los delincuentes que saltó a la cinta asfáltica fue arrollado por uno o varios automóviles lo que provocó la muerte. Otro, de 21 años de edad, resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió. Mientras que el tercero logró ser aprehendido con una fractura en el brazo.

El hombre que recibió un disparo en el rostro continúa hospitalizado en el Hospital General La Perla Nezahualcoyotl, pues la bala aún la tiene alojada en la mandíbula. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJM) integró la carpeta de investigación por el delito de robo a transporte público, pero una vez que se tuvo conocimiento sobre la muerte de una de las víctimas, fue reclasificado el ilícito por robo con la agravante de causar la muerte.

