Criticaron a Tatiana Clouthier por usar ‘sala VIP’ en AICM: “¡Qué bonita se ve la tía!”

Tatiana Clouthier decidió responder a los señalamientos de la oposición (Foto: Twitter/@deniseramosm)

Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, fue víctima de diversos señalamientos y críticas por, supuestamente, acceder a un vuelo por una “sala VIP” que, dijeron, no va acorde con la ideología de la Cuarta Transformación (4T) sobre la austeridad republicana.

Fue la conferencista Denise Ramos la que, desde su perfil de Twitter, compartió la fotografía donde se observa a la funcionaria esperar ser atendida por personal de la aerolínea Aeroméxico, en un presunto exclusivo lugar.

“¡Qué bonita se ve la tía Tatis en el área VIP de Aeromexico! ¿La saludo?”, cuestionó la también escritora a sus más de 235 mil seguidores en esta plataforma.

En cuanto fue alertada de este tuit, Clouthier decidió salir en su defensa y aclarar la “sala VIP” en la que fue captada. También desde esta red social, aseguró que no podía responderle a Ramos debido a que la bloqueó desde hace tiempo, así que ya no tendría la oportunidad de invitarla a tomar un café para explicarle la situación.

Denise Ramos decidió cuestionar su presencia en la "sala VIP" de Aeroméxico (Foto: Twitter)

Posteriormente señaló que el lugar donde fue captada es solamente una sala para los pasajeros que tienen mucho tiempo viajando con la misma aerolínea, por lo que ha obtenido beneficios por los kilómetros recorridos durante tantos años.

“Lástima que Denise Ramos me bloqueó. Me hubiera gustado saludarla, tomarnos un café y recordarle que NO es un área VIP, sino una sala a la que las personas que tenemos años viajando continuamente por motivos de trabajo entramos por la retribución de kms que brinda la aerolínea”, escribió la secretaria de Economía.

Denise Ramos, de manera retadora, le respondió a la autora del libro Juntos hicimos historia. Primero afirmó que la bloqueó de Twitter desde hace mucho tiempo, aunque decidió desbloquearla para poder leer la explicación sobre la fotografía.

“Hola te tenía bloqueada hace mucho, pero ya me puedes explicar, ¿qué hacen ustedes los que promueven un estilo de vida austero y juzgan a los que tienen más de un par de zapatos en lugares donde no todo mundo puede entrar?”, contestó la conferencista.

Hasta el momento, Tatiana Clouthier no ha respondido a este último tuit, por lo que se espera que en las próximas horas lo haga o decida dejar a un lado esta polémica que muchos otros personajes de la oposición retomaron para criticar a la funcionaria y a la 4T.

Otros periodistas decidieron sumarse a las burlas y críticas contra la funcionaria (Foto: Twitter)

Uno de ellos fue el periodista Joaquín López-Dóriga, quien en diversas ocasiones se ha confrontado con personajes de este movimiento. Desde su cuenta de Twitter compartió el mensaje de Denise Ramos y le pidió que la saludara de su parte. “De nuestra parte”, redactó de manera contundente.

Posteriormente, Pascal Beltrán del Río, otro comunicador que muestra su descontento con el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión, le recomendó a todos los funcionarios no “exponerse a críticas” al usar salas exclusivas en los aeropuertos, así que los exhortó a ser “congruentes” y viajar con los demás pasajeros.

“Recomiendo a los funcionarios de este gobierno no exponerse a las críticas por usar salones exclusivos de aeropuerto. Decidieron ser parte de un gobierno que enaltece la austeridad. Sean congruentes y siéntense a esperar donde está la mayoría de los pasajeros. No les pasará nada”, comentó.

Finalmente, un integrante del equipo de Chumel Torres también arremetió contra Clouthier y aseguró que algunos políticos de la 4T realizarán “maromas” para explicar porqué utilizaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIM) en lugar del Felipe Ángeles, proyecto insignia de AMLO.

“Lo mejor que traerá el AIFA serán la cantidad de maromas que darán los servidores públicos para justificar el por qué usaron el AICM en vez del AIFA”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: