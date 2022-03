Ricardo Monreal afirmó que “polarización” en Morena dificulta aprobación de reformas

El líder morenista reconoció las dificultades de Morena en el legislativo (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, aseguró que la “polarización” dificulta la aprobación de las reformas propuestas e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la presentación de su su libro Las grandes reformas para el cambio del régimen en la Rectoría de la Universidad Anáhuac, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que gran parte de las dificultades que tiene la aprobación de las reformas del Jefe del Ejecutivo se deben a las diferencias internas que existen en el partido guinda.

“Es difícil lograr una mayoría calificada, muy difícil y ahora que está más polarizado el ambiente, nos genera todavía más problemas para llegar a acuerdos, mucho más que antes. Los primeros tres años fue más fácil, ahora es más difícil”, reconoció Monreal.

Asimismo, el presidente de la Jucopo confirmó que es cercano a la oposición debido a que en algún momento de su historia política Morena representó una minoría en el poder legislativo.

“Hay que respetar a las minorías, nosotros fuimos minoría muchos años y por eso yo platico mucho con las minorías porque yo fui minoría, las respeto, tolero mucho. A veces mis compañeros de la mayoría me dicen: ‘oye, ya ves coordinador lo que están diciendo, ¿qué no vas a decir nada?’ Y yo les digo: ‘éramos peores nosotros’. Si eres opositor toleras más, pero acuérdense como nos trataban y pisoteaban, por eso no debemos hacer nosotros lo mismo”, mencionó.

No obstante, Monreal aseguró que en la aprobación de la Reforma Eléctrica es necesario tener en cuenta salvaguardar la seguridad jurídica de los mexicanos, así como respetar la ley en la materia. El presidente de la Jucopo indicó que no se debe ahuyentar a los inversionistas, sino permitir que se escuchen todas sus preocupaciones para que no se les revoquen las concesiones que en otro gobierno se les otorgaron.

“Yo no creo que la Reforma Eléctrica se apruebe como está planteada en la Cámara de Diputados, yo soy de los que piensa que debemos escuchar a los inversionistas, a los empresarios, y que no debemos revocar, lisa y llanamente, las concesiones que en otro gobierno se otorgaron de acuerdo con la ley. Los inversionistas que vinieron a invertir a México lo hicieron con base a reglas jurídicas que en ese momento se aplicaban, entonces tengamos cuidado para no ahuyentar la inversión y para garantizar la seguridad jurídica”, señaló.

Cabe mencionar que recientemente, en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Ricardo Monreal volvió a reafirmar sus intenciones para participar en las elecciones presidenciales de 2024 al frente de Morena.

El líder de la bancada de Morena declaró que no va a declinar a la candidatura, pese a los conflictos internos que se viven en Morena por la sucesión presidencial, su aspiración es “legítima”.

El morenista aseguró que si en los próximos días decide abandonar la partida, sus enemigos políticos dejarán los ataques y los insultos, sin embargo, recalcó que no abandonará la contienda y luchará con “la ley en la mano”.

“Si mañana digo que ya no quiero nada, ni me interesa nada, te aseguró que dejarán de insultarme y dejarán tranquilos a mis colaboradores, pero no lo voy a hacer, voy a luchar hasta el final y con la ley en la mano, confiando en Dios. Lo único que he hecho a través de la historia es ser un hombre leal con el presidente”, declaró.

