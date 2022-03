Tres encantadores lugares para pasar el megapuente del 21 de marzo por menos de 3 mil 500 pesos

Hay diversos lugares en la República Mexicana que ofrecen múltiples maravillas a un costo accesible. (Foto: Instagram@malky_romano/@wicho.travel /@erickcdr)

Este 21 de marzo se celebra el natalicio del expresidente Benito Juárez, el comienzo de la primavera y por supuesto, la llegada de un megapuente, uno de los sucesos más esperados por muchas y muchos mexicanos, ya que es el momento en el que se puede aprovechar para descansar de la rutina.

Una de las mejores formas de relajarse y olvidarse del estrés laboral o escolar es viajando, no obstante, en muchas ocasiones el dinero no es suficiente para disfrutar de diversas aventuras, por eso dejamos algunos destinos con distintas atracciones y bellos paisajes que no harán que la cartera salga corriendo.

México ofrece una gran lista de destinos, entre los que destacan innumerables playas, pueblos mágicos, montañas, cascadas, etc., sin embargo, no todos los lugares dan un buen precio a sus visitantes. Las siguientes opciones son excelentes si se planea hacer algo en fin de semana y no se quiere viajar muy lejos de la CDMX.

1. Taxco, Guerrero

Taxco resguarda varias construcciones impresionantes que datan de la época colonial. (Foto: Instagram/@_erickrico)

Taxco es un bello Pueblo Mágico que resalta por sus edificios de cantera y su característica producción de plata. Esta ciudad se sitúa en el estado de Guerrero, es una localidad que guarda una larga historia que data desde mucho tiempo atrás.

Es una alternativa perfecta si se busca pasar un fin de semana con caminatas y recorridos culturales. La iglesia de Santa Prisca y San Sebastián no puede faltar en el recorrido, ya que el templo es una de las edificaciones más características del pueblo por su construcción con una mezcla de estilos arquitectónicos churrigueresco y barroco mexicano que sorprende a cualquiera.

El teleférico es otra de las actividades obligadas, para adultos tiene un costo de 95 pesos el viaje redondo y 65 el sencillo, para niños menores de 11 años, el redondo se encuentra en 65 y el sencillo en 45 pesos. Además se puede conocer el Mirador del Cristo Taxqueño o el Ex convento de San Bernardino de Siena.

En el lugar se puede encontrar posada en hoteles u hostales desde 430 hasta mil 300 pesos. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta que el costo de las casetas de la capital a Taxco es de 530 pesos, si se prefiere viajar en autobús hay líneas que ofrecen sus servicios por 140, aunque también se podrán encontrar otras opciones que cuestan 706 pesos.

Una ventaja es que hay un sinfín de opciones en restaurantes, bares, mercados y puestos ambulantes que ofrecen platillos de todo tipo desde 90 pesos, algunos incluyen agua y postre. La recomendación es visitar los mercados locales, pues ahí se encuentran varias opciones a precios razonables y sobre todo, con un exquisito sabor.

2. Tuxpan, Veracruz

El municipio de Tuxpan se caracteriza por sus múltiples atracciones y espacios naturales. (Foto: Instagram/@tere.nj)

Este lugar se ubica al norte del estado de Veracruz, es ideal para visitar la región que es conocida como la Huasteca. Este puerto está a 320 kilómetros de la Ciudad de México, lo cual implica un viaje de entre 3 y 4 horas.

Además de gozar de una tarde entre el sol, la playa y la arena se puede aprovechar para ir al arrecife que se encuentra muy cerca. Otras actividades están en la Isla de los Lobos, donde también se puede practicar snorkel.

La Laguna de Tampamachoco es otra de las opciones imperdibles de Tuxpan, ahí se puede viajar en lancha mientras se disfruta de paisajes con manglares y fauna exótica. Aunque si la intención es realizar algo más extremo se puede visitar el parque acuático Aqua Park.

En el municipio hay hospedajes que van desde 430 pesos hasta mil 700, todo depende de la cantidad de servicios que se ofrezcan y la cercanía a zonas concurridas. No obstante, se pueden encontrar lugares acogedores y con desayuno incluido por 600 pesos. Los espacios disponibles están en hoteles, hostales, cabañas o Airbnb.

Los gastos de la comida prometen ser mínimos si se escoge comer en pequeños establecimientos que se encuentran a lo largo de toda la zona turística, estos ofrecen platillos típicos de la región a costos muy accesibles. La media de los precios para alimentos va de 75 a 120 pesos. De igual manera, si el presupuesto lo permite, hay diversos restaurantes con especialidades gourmet.

Si se viaja en automóvil se tiene que tomar en cuenta que el costo de casetas es aproximadamente de 726 pesos. Por otro lado, si la forma de llegar es en autobús, se pueden conseguir pasajes entre 246 y 750 pesos, todo dependiendo de las líneas y las comodidades con las que se desee viajar.

3. Aculco, Estado de México

Aculco es un los rincones del Estado de México que tiene hermosas cascadas. (Foto: Instagram@kukulcan9)

Si no se quieren tomar riesgos en los precios, Aculco es la elección correcta, ya que de los tres destinos, este es el más barato y el más cercano a la Ciudad de México, lo cual implica menos gastos en casetas y gasolina. Su belleza y sus espectaculares cascadas asombran a todos los turistas.

Es perfecto para todos aquellos que amen la aventura y les guste explorar espacios naturales. Aculco es un municipio en el Estado de México que se ubica entre montañas, peñas y cascadas que brindan imágenes inolvidables. El Gobierno de México recalca que en esta zona se encuentra un “santuario natural que tiene una caída de 15 metros que humedece enormes columnas basálticas, con la magnífica arquitectura tradicional”.

Una de las atracciones principales está en la Cascada de la Concepción aunque también se puede asistir a la Parroquia y Ex convento de San Jerónimo, los cuales destacan por conservar su estructura colonial original y si se es amante del arte, se encuentra una gran colección de pinturas elaboradas en la época de la Nueva España.

Los precios del hospedaje rondan los 450 y mil 300, algunos cuentan con alberca. Igualmente hay hoteles con estructuras coloniales que brindan costos amigables en los desayunos y comidas. Asimismo, se puede optar por acudir a los puestos ambulantes para degustar platillos característicos como sus enchiladas aculquenses, barbacoa, carnitas, escamoles o pulque.

Debido a que se encuentra a dos horas y media de la ciudad, los costos de la gasolina y las casetas se reducen notablemente, aunque si se opta por llegar en autobús, los precios de los boletos se encuentran en 240 pesos.

