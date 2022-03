AMLO reprobó “agresión a la dignidad” de El Bronco tras su arresto: “No es asunto jurídico, es de honor”

AMLO pidió transparencia en el proceso de Jaime Rodríguez Calderón. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó las fotografías que se difundieron tras la aprehensión del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, el pasado 15 de marzo.

Sin señalar a alguna imagen en específico, afirmó que los gráficos atentaron contra la dignidad del ex político independiente, quien actualmente se mantiene bajo prisión preventiva en el penal de Apodaca por el presunto delito de desvío de recursos.

“Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. (...) No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad”.

Luego de la crítica, y a pesar de ser un asunto del Gobierno encabezado por Samuel García, el mandatario hizo un llamado a informar con claridad las causas del arresto debido, argumentó, a la importancia del suceso.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad. (...) Como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a los ciudadanos”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.

Información en desarrollo...